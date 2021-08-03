Windows 365 實測｜Microsoft 早前預告將會推出全新的雲端 PC 電腦服務 Windows 365，標榜以一個低價月費就可以串流方式享受到流暢的個人電腦體驗、省卻組裝／升級電腦的時間。而在日前，Windows 365 正式推出，同時亦公布了月費價格，外國媒體網站 9to5Mac 就進行了 Windows 365 的實測，並對這個新服務讚譽有加。



用 iPad 運行 Windows 不是夢、外媒實測 Windows 365

在 Windows 365 正式上線之後，9to5Mac 方面的編輯就註冊了一個帳戶，並成功以 Apple iPad Pro 連上 Windows 365，以往要進行類似的操作，首先就要用戶擁有另一部 Windows PC，再以 Remote Desktop 方式遙距操控電腦；而 Windows 365 就為用戶省去了連上個人電腦這一步，而是以 iPad 直接連上 Microsoft 的伺服器。

因為 Microsoft 用以運行 Windows 365 的伺服器主機堪稱超級電腦級數，Windows 365 的用戶可以大幅度避免因硬件問題而導致的死機等狀況，而 9to5Mac 方面的實測亦透露了好幾個 Windows 365 的好用之處。

👇👇👇按圖放大看外媒實測 Windows 365 激讚 5 大點👇👇👇

+ 3

＄155／月起用雲端 PC、免卻砌機煩惱？

Windows 365 的配置水平與用戶付出的月費掛勾，起步配置（1 x vCPU、2GB RAM、64GB 儲存容量）月費價為每用戶每月＄155；而想要速度更快、處理更複雜數據的話，亦可以選擇更多核心 vCPU、更多 RAM 的套餐，但基本上每月大約 ＄300 的水平已經可以超越一般的文書機用途。

如以此計算，Windows 365 一年下來的月費支出大概等如＄3000～4000 左右，雖然並非平價，但對於一堆不想煩砌機、而又需要用到 Windows 的用戶而言，的確是一個價格不俗的選擇。另外 Windows 365 亦瞄準著商業客戶，利用其訂閱性質，可以省卻企業增減人手時的硬件處理成本，算是老闆們的另一個無痛選擇。

同場加映：腦埸精選 9 部輕簿 Notebook 最輕只有778g



HP Elite 系列筆電功能設計俱備，然而價錢都稍貴，如果需求不多、只要一部文書手提電腦，腦場都有不少價錢實惠的選擇，以下 9 部筆者在腦埸精選的機型應該適合用來參考👇👇👇

+ 10

按此繼續閱讀：腦埸精選9部輕薄文書Notebook 最輕僅778g！附7招買適合自己筆電

同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

+ 27

按此繼續閱讀：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro