顯示卡即使稍為跌價，但仍有炒價，加上貨源不多仍是一卡難求，令不少玩家轉投電競 Notebook 懷抱，在消費券第一期派發的首日，電腦商場更人山人海。今次開箱的 MSI Sword 15 11UD，用上最新的 Intel 11 代 i5 CPU，搭配 RTX3050Ti GPU，與其他動輒過萬的電競筆電比，CP值非常高。對於入門至中階玩家，MSI Sword 15會否是出動消費券的好選擇呢？



（香港01美術製圖）

（香港01美術製圖）

Sword 15 第一個吸引記者的地方，就是黑白色機身，純白機面配上黑色機背，放眼電競筆電市埸，白色機仍算少數。MSI今次更找來《三國志V》插畫師－長野剛一同打造Sword 15，簡約得來，邊框兩側的切割效果極富特色。機底的六邊形幾何圖案同樣是設計上的細節位，難怪MSI稱Sword 15為工藝極致的「龍魂之刃」。

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目前 MSI 網店提供Intel Core i5-11400H+GeForce RTX3050Ti 配置選擇，價格$8,999，提供兩年保養，亦可以優惠價選擇升級 1TB 容量，以及 32GB RAM 等，詳細可到MSI 網店查閱。

如果覺得 15 吋螢幕，以及 11 代 i5 不夠用的話，也可以留意硬件性能更佳的 Sword 17，用上 Intel Core i7-11800H+RTX3050Ti， 17.3 吋 144Hz 螢幕，價格$10,499。同時，入手 Sword 17 11UD 有機會得到「武士頭盔雙刀組擺件限量版」（數量有限），詳細可到MSI 網店查閱

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NETFLIX 8月下架的作品數目不多，但當中不少是高評分的電影，例如票房冠軍的《思‧裂》、奧斯卡金像獎最佳音效剪輯的《追擊拉登行動》以及榮獲奧斯卡金像獎最佳導演等5大獎項的《雷霆救兵》。這些佳作是不少電影人的心頭好，當中電影色彩及鏡頭運用都有好多值得鑑賞的地方，光看一次絕對不夠！

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