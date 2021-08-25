網上電腦節Lenovo筆電大減價｜灣仔電腦節剛完結不久，各大廠筆電皆有折扣優惠，不過不少人都表示高折扣的手提電腦一早被掃走，只餘下不太合適的所以未能入手。其實除了灣仔電腦節，不同品牌都有推出網上電腦節，部分優惠更比灣仔電腦節吸引。



Lenovo電腦節優惠第2彈

Lenovo eShop 網上電腦節推出第二擊，即日起除了多款手提電腦減價外，使用電子消費券更再有$200折扣，以及在 eShop 購物就可以參加抽獎，贏取 ThinkBook Plus﹑ThinkPad 藍牙鍵盤﹑Tab M10 等獎品。如果電腦節沒心水電腦入手的話，不妨參考以下11款手提電腦推介。

👇👇Lenovo電腦節優惠第2彈 11款手提電腦推介（由即日起至9月5日）👇👇

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蘇寧近日也繼續推出消費券優惠，Sony﹑LG﹑Samsung 等多個品牌的電視和音響都推出優惠，用消費券購買更再送原箱飲品／零食。如果消費券不想用來買手提電腦的話，以下的電視／音響推介可能會較適合你。

👇👇蘇寧消費券優惠 15款電視／音響推介（由即日起至8月31日）👇👇

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同場加映：iPhone 13搶先預訂｜3大電訊商訂機攻略！3HK率先登記仲送$500



iPhone 13 預購｜雖然Apple尚未公佈詳情iPhone 13，不過想快人一步，率先第一時間入手最新 iPhone 13系列，都有方法！《香港01》科技玩物頻道記者都搜羅多間電訊商，方便大家搶機！現時 3 香港、中移動及 SmarTone 都開始接受新機王預訂，下文亦附上登記連結！

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同場加映：Android限時免費手遊推介 7款殺時間必玩解謎／RPG(8月第4週更新)



Android遊戲限時免費｜手機遊戲的定價普遍比傳統主機遊戲平，而且在 Android／iOS 平台更時有限時免費優惠，以下《香港01》科技玩物記者今日就搜羅了 10 個 Android 平台上正在進行限時免費的遊戲 Apps，各位只要把握時間下載，就可以有大量免費娛樂。👇

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