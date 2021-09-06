iOS 15功能｜Apple早於6月在WWDC 2021 發布過iOS 15，加入多個超實用新功能，例如相機文字辨識、專注模式等等，絕對是懶人恩物！今個月iOS 系統即將更新，不過並非所有功能都有提供，立即了解11個必用新功能，以及即將加盟的7個未來功能！



👇Android都用到FaceTime？身份證數碼化？iOS15更新！11個超實用新功能＋７個即將加入未來功能【點圖放大】👇

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👀如果未有時間詳細了解以上的新功能，下文都精選了６個重點！

【功能１：FaceTime Call】

大家FaceTime時，可以生成獨立的FaceTime Link，傳給並非iOS及Mac機的用家，使用其他裝置例如Chrome，跟Android和Windows用戶一齊開會！今次FaceTime Call增加Grid view功能，方便用戶知道有誰在群組中視訊。FaceTime Call亦加入Spatial audio空間音訊，做到人聲和環境聲分離，充滿現場感，令大家都傾得自然。雖然FaceTime Call沒有自動更換背景的功能，但可以使用人像模式，營造面對面的傾談空間！

【功能１：FaceTime Call】（Apple@YouTube截圖）

【功能２：專注模式】

想變得專注？打開專注模式，即時自動過濾通知和App訊息，並傳對方當前正在忙。除了「工作、睡眠、勿擾、個人」預設模式，大家都可以按自己喜好自訂模式！

【功能２：專注模式】（Apple@YouTube截圖）

【功能３：全新通知頁面】

通知畫面不再是轟炸方式呈現，只指出摘要，重要的通知會優先顯示最上方，而App的圖示都會變大！

【功能３：全新通知頁面】（Apple@YouTube截圖）

【功能４：Live Text】

Live Text能夠從相片中的文字辨識出來，直接轉成純文字、複製或搜尋，方便記錄在提醒事項中，打出電話號碼、複製Wi-Fi密碼！ 拍攝完成後，還可以手動選取，辨識各種字體及多國語言文字，例如英文、法文、義大利文、德文、西班牙文、葡萄牙文等等。

【功能４：Live Text】（Apple@YouTube截圖）

iOS 15部分在 WWDC 上宣布的新功能，預計會在未來的更新中出現！

【即將加盟的未來功能：身份證】

身份證都可以數碼化？更新後的「銀包」app可以將身份證加密，安全地儲存在同樣保障 Apple Pay 私隱及安全的硬件技術 Secure Element上。只要有iPhone或者Apple Watch，就可以出示自己身份。不過功能暫時僅供美國用戶使用啦！

【即將加盟的未來功能：身份證】 （Apple@YouTube截圖）

【即將加盟的未來功能：Digital Legacy聯繫人】

面對親友離去，昔日手機的舊相片和影片就變得無比珍貴！只要經Apple驗證後，將先人設定為Digital Legacy聯繫人，就可以下載先人的手機文件，了解先人的留言、郵件、相片、視頻、文件、筆記、聯繫人、日曆事件等等所有數據。整個過程都經過加密，不過此功能有待iOS 15之後的版本推出。

每次iOS系統更新，不少蘋果用家都感到遲疑。不過今次iOS 15升級，新功能確實吸引，特別是Live Text，對於打工仔、學生來說，真的超好用！系統更新後，就連Safari、天氣、健康app都大大提升，沒想到竟然有這樣的轉變！👆🏻👆🏻大家想進一步詳細了解其餘iOS 15功能✨，可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻