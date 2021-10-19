airpods 3 功能解構　與AirPodsPro／AirPods 2 比那款最適合你？

AirPods 3 功能解構 vs AirPodsPro ／AirPods 2 性能比較｜AirPods 3 將於10月26日發售、定價$1499，耳機迷應該入手嗎？跟減價後的AirPods 2、還有頂級機AirPods Pro比，賣點在哪？現有AirPods用家又應否換款？馬上睇睇3個版本的AirPods性能比較，特色各自介紹，分析那一款適合你。



AirPods 1、2代外觀不變，只是更換晶片更追加無線充電盒，1代亦已停產，所以本文只集中分析AirPods 3／ AirPodsPro ／ AirPods 2 三個版本之間的性能差異。過去，2及Pro的分別明確，2代用半開放式設計，Pro有耳膠且提供ANC降噪，而最新「從中Zip位」的AirPods 3 定位又如何？

Air Pods 3／2／Pro 性能比較表（點圖放大）

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AirPods 3 適合什麼人用

AirPods 3 更多新功能介紹（點圖放）

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AirPods Pro 適合什麼人用

AirPods Pro 能隔去環境噪音，有ANC主動降噪功能的入耳式藍牙耳機。傳聞Pro更將有獨家實用功能，如感興趣就應一步登頂買AirPods Pro。



AirPods 2 適合什麼人用

AirPods 沒有耳膠的半開放設計，雖說大動作時會掉機，但沒那麼容易焗汗，最適合運動人士選購。



同場加映：還有1個選擇是：暫時不換機！

舊AirPods／Air Pods Pro用久後出現電量下跌、雜音問題，難道今次要花錢換AirPods 3？Hold住先。以下的電量起死回生、機身清潔教學跟住做晒未？你對舊AirPods / Pro， 或者可再戰一年，甚至可返Apple Store一換一。



👇👇👇點圖看AirPods Pro清潔步驟教學（點圖放大）👇👇👇

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想你對AirPods可唔可以去apple 1換1，請點擊：AirPods 3 未使換住 電量／降噪起死回生教學 舊AirPods再戰一年