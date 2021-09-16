【iPhone/ iPhone 13/Apple】蘋果發布會2021已經圓滿結束，iPhone 13系列終於亮相。早前有網民於連登討論區就發文狠批iPhone一代不如一代，引起其他網民熱議。Apple由2007年推出第一代iPhone，14年間一直改良iPhone，建立多項創新功能，引起果迷排隊搶機！到底歷代手機誰最破格？締造出智能手機的歷史？



（Apple）

近日，有網民於連登討論區發文，細數歷代iPhone的轉變，直言：「睇番真係一代不如一代，以前代代都大升級 只可以講而家Apple 已死！」結果引起其他網民回應：「Steve Jobs 死得太早」、「其實都係咁上下加功能，只係大家都慣左年年都係咁，咪覺得唔夠」、「可以掉轉來講佢之前行得太前，變咗而家步伐慢晒！」

蘋果歷代iPhone都有不少功能、技術充滿突破，成為劃時代產品！本文就回顧昔日至今的iPhone革新功能，到底哪一部是iPhone革新王？

▼▼▼歷代iPhone誰是革新王？【點圖放大】▼▼▼

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👀如果未有時間詳細了解，下文都精選了６代iPhone革新功能 ！

【iPhone（2007）觸控螢幕+新手機介面】

2007年大家還在用三星、Nokia滑蓋手機時，Apple就推出iPhone第一代！當時iPhone在CES大會亮相，革新的手機使用介面完全改變大家對全觸屏手機的認識和體驗，因而被稱為「Jesus phone」（耶穌手機）！ 結果iPhone開賣前一日就有過千名果粉在零售店門口排隊，沒想到正式開賣一小時就已經售罄。老實說，當年排隊買手機是一件好新奇的大事！

iPhone（2007）觸控螢幕+新手機介面(Apple)

【iPhone 3G（2009）App Store 誕生】

由於一代要連WiFi 連上網路，所以第二代iPhone 3G就首次兼容3G網絡，更加誕生了App Store，創立了應用程式的大市場！ App Store的出現，大大轉變智能手機的歷史！所以iPhone 3G一推出，銷量大增，成為第三大手機製造商，僅次於諾基亞及三星！

【iPhone 4（2010）前置鏡頭+Facetime +Retina螢幕+天線中框】

相信好多人都會記得iPhone 4！iPhone 4增設前置鏡頭，支援新推的Facetime功能，做到面對面對話，震撼大家平時傾電話的習慣！iPhone 4不只擁有玻璃貼合機身的設計，更加採用Retina螢幕，大大提升解析度，讓iPhone進一步邁向巔峰，結果銷量超越了NOKIA。不過iPhone 4為機身變得纖薄，而首次採用天線中框以連接網絡，結果用戶手執iPhone 4時，信號會變差，引起了大量的聲討和退貨！

【iPhone 4s（2010）Siri語音助手】

iPhone 4s重新設計天線位置，解決天線門的問題，提高下載速度！iPhone 4s更加將人工智慧技術加入手機，出現Siri。Apple成為2011年盈利最多的手機製造商，大大超越Nokia！不過可惜iPhone 4s發佈會翌日，Steve Jobs病逝，由Tim Cook接任CEO，iPhone 4s成為Steve Jobs最後經典，留下Siri陪同大家成長！

【iPhone 5s（2010）指紋辨識Touch ID+ A7晶片】

蘋果以「Security」為名推出iPhone 5s，將Touch ID功能加入去Home鍵，簡簡單單用指模就可以解鎖電話，保護私隱。直至今日，Touch ID依然是好多人喜愛的功能！iPhone 5s是首部採用64bit CPU的手機，擁有新一代Apple A7晶片，所有指紋資料儲存於A7處理器的獨立安全區內，完美地保護用家私隱！

【iPhone 5s（2010）指紋辨識Touch ID+ A7晶片】（Apple）

【iPhone 6 /6 Plus（2014） Apple Pay 】

當時蘋果與美國運通、MasterCard和 VISA合作，推出Apple Pay服務，將信用卡電子化。讓大眾反思信用卡卡片付款的方式，大大改變用戶的消費模式！ 由於可以使用 Apple Pay 的裝置只有iPhone 6 和 iPhone 6 Plus。結果在歷代iPhone手機中，iPhone 6及iPhone 6 Plus銷量最高！

其實蘋果每次推出新的iPhone，不論是技術、性能、功能、外觀上都有所轉變，不過革新程度否合乎大家的期望，就見人見智啦。👆🏻👆🏻如果想知更多近代iPhone革新功能 ✨可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻雖然iPhone 13外型上無太大的轉變，不過硬件上就今非是昔比，如今iPhone 13尚未出機，好多操作體驗都依然是未知之數，加上iOS 15的出現，iPhone 13依然有好多未知的可能性。

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iPhone 13新機一公布，連登討論區例必有人出po插新iPhone落後無新意。

iPhone 13 究竟有邊五樣「罪」令連登仔大呼失望？（點圖放）

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