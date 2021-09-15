【Apple Watch Series 7 懶人包】Apple 秋季發布會 2021（California Streaming）推出多款硬件，包括 iPhone 13﹑iPad mini 6﹑iPad 6，以及 Apple Watch 7。最新的 Apple Watch 7 在外觀和軟件都有明顯提升，新增的 QWERTY 鍵盤可能是很多工作期間不能隨意使用手機的用家，打算升級 Apple Watch 7 的原因。



Apple Watch 7 5款新色登埸

Apple Watch 7 推出 5 款全新鋁金屬錶殼顏色，包括午夜暗色、星光色、綠色、全新藍色和 (PRODUCT)RED，和上代一樣有 41 毫米及 45 毫米錶殻可供選擇。同時也能配搭銀色、石墨色及金色不鏽鋼錶殼，或Nike﹑Hermès 錶帶及錶面。

螢幕區域增加近 20%

歷來最大、最先進的螢幕

Apple Watch 7 螢幕區域增加近 20%，邊框則收窄至 1.7 毫米，比上一代的邊框收窄 40%，令 Apple Watch 7 整體尺寸沒太大改變下，增大螢幕區域。而常亮 Retina 螢幕的亮度在室內會上代提高多達 70%，不用喚醒手錶也能清楚看到錶面資訊。

QWERTY 鍵盤

Apple Watch 7 加入兩款更大的字體，以及全新的「QWERTY 鍵盤」，和 iPhone 鍵盤輸入英文一樣，可透過「快滑」輕掃鍵盤來輸入英文單詞，提升使用 Apple Watch 文字對話的方便程度。

更耐用 更適合不同運動需要

Apple Watch 7 採用更堅硬的玻璃錶面設計，比上代厚逾 50%，能防止螢幕破裂。首款獲得 IP6X 防塵認證的 Apple Watch，保持 50 米的防水等級，在沙灘和水上運動使用的表現更佳。Apple Watch 7 的邊緣設計較圓滑，基於光線折射原理令全螢幕錶面在視覺上無縫連接錶殻。

watchOS 8

Apple Watch 7 採用 watchOS 8 系統，加入普拉提﹑太極﹑户外單車﹑「靜觀」﹑「沉思」等新功能和數據統計。新系統能在體能訓練下，偵測「跌倒情況」，更能在用戶發生嚴重跌倒一分鐘內沒有活動時，透過手錶致電緊急服務，非常適合喜歡戶外運動的用戶使用。

Apple Watch 7 將於秋季推出，目前未有香港售價，而watchOS 8 將於 9 月 20 日推出。

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