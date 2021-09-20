iPhone 13上台出機最多減 $7000！電訊商出機／預訂優惠持續更新

iPhone 13 上台出機／電訊商優惠｜Apple 一年一度的旗艦 iPhone 13 系列即將在 9 月 24 日正式上市，今個系列售價又再創 iPhone 史上新高，要一筆過付款買機絕非人人負擔得起，不過香港一直都流行在電訊商「上台出機」的方法，既可以在月費優惠、又可以減免機價。

以下《香港01》科技玩物記者就為大家送上幾間香港電訊商的 iPhone 13 出機／預訂優惠！



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Csl. 、1O1O－最多選擇兼享多項優惠

CSL Mobile 旗下的 csl、1O1O 一如既往首先出 Plan，兩者出機月費 Plan 最平價分別為＄198 以及＄299。

論月費價、出機價，他們兩間都未是最低，但絕對是最多選擇及贈品。首先在 50GB 及 100GB Plan，都會分別贈送 Netflix 基本計劃及高級計劃，另都會有包括 HKT 自家的 Now E 基本組合。另外以簽約 24 個月 150GB 或以上 Plan 或 36 個月 12GB 或以上 Plan，將會另外加送專用配件。

按圖放大看 csl、1O1O 各 iPhone 13 出機月費及優惠👇👇👇

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3HK 早鳥優惠－買機直減＄7000

3香港暫時未有出機的月費資料，但由即日起至 9 月 24 日期間就提供了「早鳥優惠」，只要加入 3HK 的「5G Go Phone會」 即可以享有。

選用月費$388、每月100GB 數據的特選 5G 月費計劃，再升級加購 「5G 100M任用王」(月費$98)，即可獲 $6,500手機現金券，再自動獲得「5G Go Phone 會」尊享之額外$500手機現金券，用於購買 iPhone 或其他手機等於即減＄7000。

Smartone － 免費容量「加倍」

Smartone 的玩法就較為獨特，不以「減價」優惠做招徠，反而推出「Upgrade 容量」的新優惠，由9月17日起，客戶只要上指定5G月費計劃，即可享「限時 Free Upgrade」優惠出機。例如以同一機價就可免費升級至雙倍容量，例如只需要付出＄7599、即 256GB iPhone 13 的原價，即可以「升級」至 512GB iPhone 13，而且優惠不僅可以用於 IPhone 系列，連 Samsung、Sony 的新機都同樣適用。

按圖放大看 Smartone iPhone 13 等手機出機月費及優惠價👇👇👇

中移動 － 月費門檻最低、最多減＄3000

中移動香港所提供的 iPhone 13 上台月費門檻最低，只需要月費＄168 就可以出機，不過留意加入越貴價的 Plan 出 iPhone 13，就可以獲得越貴的機價減免，最少減＄500，最多減＄2500，連同上台優惠折扣，最高共減＄3000。

按圖放大看 中移動香港 iPhone 13 系列出機月費及優惠價👇👇👇

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