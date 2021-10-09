iPhone 13 Pro 120Hz 屏幕競爭對手｜iPhone 13 系列在上月尾正式發售，其中的 iPhone 13 Pro 型號採用的新型 ProMotion 屏幕，可以因應操作使用需要而自動調節屏幕更新率，最高可以達到 120Hz。

iPhone 13 此規格一出，科技界討論度不減，且更有調查指手機用家非常渴望他們的下部手機擁有同樣的高性能屏幕。



近半受訪者表示：下部手機要有高更新率屏幕

海外網站 GSMArena 在日前就發起投票，讓網民對高更新率屏幕的重要性進行表態，結果在投票的 7000 多個網民當中，有超過 3300 人、即其中的 46％ 人表示高更新率屏幕將是購買下一部手機時的必備功能，而表示高更新率屏幕相當重要的人亦不少，佔投票人數的 32％。

比iPhone 13 更強？15 部高更新率屏幕手機推介

從投票意向中，基本已可以肯定，高更新率屏幕已經成為未來幾年手機廠商必須考慮的因素，而 iPhone 13 Pro 系列上的 ProMotion 屏幕，某程度上會更進一步激發這方面的需求。但其實高更新率屏幕並非新科技，今日《香港01》科技玩物記者就推介多 15 部值得留意的高更新率屏幕手機，供大家在 iPhone 13 Pro 以外有個參考。

本次挑選的手機，除了都支援 120Hz 或以上的屏幕更新率，最重要是支援屏幕的自動變頻，在手機用不著 120Hz 的顯示時，就將屏幕的更新率自動降低至 60Hz／30Hz 甚至更低、以達到省電目的。

例如 Samsung 旗下的 Galaxy S21 系列、Z 系列，所用的 Dynamic AMOLED 2X 就是以此為賣點。

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同場加映：香港 6 大串流音樂 App 價格、功能比併



串流娛樂已經成為市場主流，除了影片串流之外，音樂串流亦是另一個戰場；在 2021 年的香港市場，主流的串流音樂平台共有 6 個，分別為 Apple Music、Spotify、YouTube Music、JOOX、Moov 以及 KKBOX，幾個平台在曲庫、月費價格、以及所提供的功能、音質都有著顯著的分別，以下就為大家比較一下各平台的月費價格。

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同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



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