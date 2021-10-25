全民造星IV 15位美女參賽者IG人氣排名｜《全民造星4》11月1日首播，今次Viu目標是組成女版Mirror、Error，96名全女班參賽者當中既有知名YouTuber，也有IG美女素人，甚至有193妹妹「3妹」郭嘉盈，以及歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖出戰！即睇當中16位備受注目的參賽女生。



193親妹「3妹」參戰 IG嚟緊究竟會加幾多follower？

193妹妹「3妹」郭嘉盈／IG有1.2萬followers (@michellekky)

Michelle樣子跟哥哥193有點相似，而身高也有170cm，跟Error合照時比肥仔更高（笑）

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11位超注目度《全民造星IV》參賽者IG排名

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造星已有小女團「車仔麵」

雖然節目未開播，不過已經有網民將幾位成員做成一支虛擬造星小女團「車仔麵」，原因跟她們的花名有關！2號的「咖喱」黃雅慧、17號的「阿蛋」黃詠霖、56號的「米線」鍾心悅、61號的「燒賣」曾業喬以及79號的「超酸」陳昭煊，5人加起來有如一碗「車仔麵」！

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《全民造星IV》全96位參賽者圖輯

全民造星IV｜1文睇晒96位參賽者 花姐望女團承繼MIRROR叫FLOWER?

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《全民造星IV》最終選拔誕生的女團嚴格上來說並非 ViuTV 首個，因為在今年稍早，ViuTV 就製作出短劇《YOLO的練習曲》，當中就找來多達 20 個女演員組成「YOLO」女團，個個在演藝界都有一定資歷，除了有演員、模特兒出身的女孩，還有幾個來自網絡界如 YouTube、IG 或其他直播平台的美女。

👇👇👇按圖放大看 ViuTV《YOLO》各網絡出身女演員資料及美照👇👇👇

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按此繼續閱讀：ViuTV《YOLO》搵Jessica/Bella出演 6大YouTube、直播界女神起底

同場加映：連登票選 YouTube 界女神 10 強逐個介紹

除了 ViuTV 有新節目，連登論壇一向對美女 YouTuber 十分留意，早前就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

👇👇👇【按圖放大看】連登票選 YouTube 界女神 10 強介紹及美照👇👇👇

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15位本文全民造星IV參加者IG Link：

【17】黃詠霖 阿旦／IG追蹤者1086人（@011011_egg）

【61】曾業喬 燒賣／IG追蹤者2049（@siumaiii_0426）

【2】黃雅慧 咖喱／IG追蹤者2498人（@kilbychan）

【56】鍾心悅 米線／IG追蹤者4143人（@chickcsyyy）

【51】歐陽巧霖 Bubu／IG 追蹤者 5177人（＠bubuubu）

【83】何佩婷（何佩）／IG 追蹤者5865人 (@ho_pui)

【1】蘇雅琳 Ivy So／IG 追蹤者5993人（＠ivyysooo）

【28】王家晴 Candy（18歲）/IG追蹤者 4813人（＠candyw1219）

【84】趙展彤 VAL／IG 追蹤者7710人 (@valentina_cct)

【15】李晞彤 Carina／IG 追蹤者 8964人（＠carinalxt）

【96】郭嘉盈／IG追蹤者1.2萬人 (@michellekky)

【16】夏子涓 子涓 ／IG 追蹤者 1.3萬人（＠ha_x912x）

【79】陳昭煊 超酸／IG追蹤者1.1萬人（@kilbychan）

【9】羅洛家 Carmina／IG追蹤者 3萬人 (@carminola)

【10】余潔滢 Zoe／IG 追蹤者4.3萬人（＠zoe_yuying）

【88】劉展翹 Jackie／IG 追蹤者 5.6萬人（＠jjackielauu）