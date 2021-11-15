【消委會 / 鋰電池 / 實用教學】現時許多電子產品如手機、平板電腦、手提電腦及無線耳機等都普遍採用鋰離子充電池（鋰電池），但人人使用電子產品，卻並非人人都了解如何正確使用及保養鋰電池。鋰電池續航力下降是換機的一大原因；若保養不慎更有可能引發火警。消委會最近的報告就教大家6招正確使用及保養鋰電池的方法，延長鋰電池及電子產品的壽命。



鋰電池使用不慎有風險 消委會教你如何充電最耐用

今次消委會邀請了香港城市大學能源及環境學院虞有為副教授，為消費者拆解使用鋰電池的種種，幫助消費者了解如何安全使用鋰電池並延長其壽命。在參考消委會的教學心得之外亦應參閱產品說明書，全面了解鋰電池的正確使用及保養方法。

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另外是以下教學主要涉及一般電子產品及家庭電器的鋰電池，如手機、平板電腦、手提電腦，以及無線吸麈機等的鋰電池；電動車等的大型鋰電池由於電池系統較複雜，請參閱相關車主手冊。

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消委會教6招保養鋰電池方法 手機更長壽耐用：

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消委會教6招保養鋰電池方法

【01】鋰電池有何安全隱憂？

鋰電池內的電解質普遍屬易燃物質，若電池損壞導致短路、或承受過高負荷時，溫度便會上升；若熱力無法散去就有機會在電池內部觸發連鎖反應形成「熱失控」現象，有機會引致火警。質素良好的鋰電池均內設保護電路，出現異常情況時會自動停止充放電。但若使用欠缺有效保護電路的劣質鋰電池，或因鋰電池損壞致令保護電路失效，便隱含安全風險。



【02】為何鋰電池會老化？

鋰電池利用鋰離子達至充/放電效果，但電池內的鋰離子會慢慢跟其他物質產生化學反應，轉化為不能進行充/放電的化合物，久而久之電池便會老化，電容量降低續航力變短。



【03】正確使用及保養鋰電池

現時不少電子產品廠商都不容許消費者自行更換產品內的專屬鋰電池，正確使用及保養鋰電池可減緩其老化速度，以節省購買新產品的開支，亦有助減少廢物。



【04】應否待電量耗盡才充電？

坊間流傳待電量耗盡才充電可令充電池更耐用，但其實此說法只適用於有明顯記憶效應的舊式充電池，如鎳氫(NiMH)充電池；若使用鋰電池毋須刻意放電。有研究發現如果待鋰電池電量耗盡才充電，相比於電量尚餘20%時充電，後者的壽命比前者可長約五成。另外若鋰電池電量長期處於太低或太高水平都會令電池內部產生變化而加速老化，故將電量保持在中間（如2成到8成）範圍有助延長鋰電池的壽命。



【05】應否經常充電至全滿？

如剛才提及鋰電池長期處於高電量亦會加速老化，避免經常將鋰電池充電至全滿可延長其壽命。反而經常性的短暫充電，如只充10%，並不會加速鋰電池老化。



【06】快速充電會否加速鋰電池老化？

近年不少電子產品支援快速充電功能；鋰電池在快充時溫度通常會高，而高溫會加速鋰電池老化。因此若情況許可，建議用較低的電壓及電流充電。



【07】充滿電後是否適宜一直插上電源？

質素良好的鋰電池一般都內設保護電路，充滿電後會自動停止充電；惟用戶難以知悉保護電路是否運作正常，若保護電路失效而充滿電後沒有拔掉電源，便有可能因為過度充電而構成危險。此外，充滿電後一直插上電源會令鋰電池持續處於滿電的狀態，並可能產生較高溫度，加速鋰電池老化。為安全起見及延長鋰電池壽命，應在充滿電後拔掉電源。



【08】溫度會否影響鋰電池的壽命？

溫度過高或過低，如0℃以下或35℃以上都會縮短鋰電池的壽命。電子產品充電或收藏時應放在陰涼乾燥處，避免陽光直射或阻礙散熱；切勿貪方便將手機或平板電腦放在枕頭或被鋪下充電，以免加速鋰電池老化甚至因過熱而發生危險。另外在寒冷環境，如到溫度在0℃以下的地方旅遊時，宜盡量將鋰電池及內置鋰電池的產品在不使用時放入袋內保溫，以保護鋰電池。



【09】收藏前應先充滿電抑或先將電量耗盡？

答案是兩者皆非，如剛才提及鋰電池電量長期處於太高或太低的水平都會加速老化。有研究發現將兩顆鋰電池分別充電至全滿及40%電量，然後擺放在室溫25℃環境下一年，結果前者電容量下降了約兩成，後者的電容量僅下降4%。若鋰電池將會閒置一段較長時間，應先把鋰電池放電或充電至中等水平的電量，如40%至50%左右後關機。而電池閒置時電量會自然流失，因此應每隔數月取出充電至中等水平電量，有助鋰電池維持健康狀態。



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