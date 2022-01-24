Beats Fit Pro港版實測｜Beats Fit Pro終於正式在香港推出，不少人都以它與Apple AirPods Pro作比較，其實雖然看似功能相似，但有不少地方有過之而無不及。《香港01》記者搶先將港版入手，開箱試聽試用，於iPhone聽歌、睇戲，分享試後感。無論「降噪」及「空間音訊」多方面都非常出色。



Beats Fit Pro港版終於推出，可在官網上即時訂購。（林勇攝）

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Beats Fit Pro去年美國推出時，不少外國用家已對它讚好，港版雖然遲了登場，但相信仍不減樂迷對它的期待。新耳機因內置Apple H1晶片，因此無論降噪、空間音訊等功能都與AirPods Pro完全相同，記者就以Beats Fit Pro連接iPhone 13 Pro Max後，於Apple Music及Apple TV等app，收聽最新「空間⾳訊專區：C-Pop」歌單以及睇戲，實試空間音訊效果、以及其他功能，評測新耳機究竟值不值得入手。

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論功能，Beats Fit Pro幾乎有齊AirPods Pro九成功力，而且多方面更有過之而無不及，尤其是空間音訊方面更是令人驚喜。對應iOS外，亦有Android專用app，加上續航力夠長，而且售價亦算便宜，絕對值得入手。唯一可惜是，並沒有對應無線充電功能，這就有點令人惋惜。

Apple Music剛推最新「中文歌曲空間音訊專區」，要找對應Dolby Atmos音樂更加輕易。（Apple）

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「空間⾳訊專區：C-Pop」歌單

Apple Music剛推出了「空間⾳訊專區：C-Pop」歌單，內精選了大量對應空間⾳訊的廣東／普通話歌曲，包括：MC 張天賦《記憶棉》、衛蘭《It’s OK To Be Sad》及容祖兒《愛你愛我》等。全都⽀援杜比全景聲的空間⾳訊（spatial audio）重新混⾳製作，利用Beats Fit Pro收聽更可享受出色的空間感。

Leon親選新年好歌List

Leon亦在農曆新年前為Apple Music樂迷特別親⾃揀選「農曆新年歌單」，已為⼈⽗的他繼《顧家》之後繼續⽤真摯歌聲溫暖⼤家的⼼。

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Beats Fit Pro 除了分析哪幾方面比AirPods 3優秀，還會跟AirPods 3比音色、跟Sony WF-1000XM4街頭比試ANC主動降噪能力。 即睇詳細比較評測 👉看全文