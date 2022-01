Beats Fit Pro港版實測|Beats Fit Pro終於正式在香港推出,不少人都以它與Apple AirPods Pro作比較,其實雖然看似功能相似,但有不少地方有過之而無不及。《香港01》記者搶先將港版入手,開箱試聽試用,於iPhone聽歌、睇戲,分享試後感。無論「降噪」及「空間音訊」多方面都非常出色。



Beats Fit Pro港版終於推出,可在官網上即時訂購。(林勇攝)

👉iOS 15.2.1更新|9款iPhone續航力實測 3款更新後電量/效能下降

Beats Fit Pro去年美國推出時,不少外國用家已對它讚好,港版雖然遲了登場,但相信仍不減樂迷對它的期待。新耳機因內置Apple H1晶片,因此無論降噪、空間音訊等功能都與AirPods Pro完全相同,記者就以Beats Fit Pro連接iPhone 13 Pro Max後,於Apple Music及Apple TV等app,收聽最新「空間⾳訊專區:C-Pop」歌單以及睇戲,實試空間音訊效果、以及其他功能,評測新耳機究竟值不值得入手。

👇👇 Beats Fit Pro港版實測5大優點👇👇

+ 4

論功能,Beats Fit Pro幾乎有齊AirPods Pro九成功力,而且多方面更有過之而無不及,尤其是空間音訊方面更是令人驚喜。對應iOS外,亦有Android專用app,加上續航力夠長,而且售價亦算便宜,絕對值得入手。唯一可惜是,並沒有對應無線充電功能,這就有點令人惋惜。

Apple Music剛推最新「中文歌曲空間音訊專區」,要找對應Dolby Atmos音樂更加輕易。(Apple)

玩盡Beats Fit Pro:Apple Music空間⾳訊C-Pop歌單、Leon親選好歌List

「空間⾳訊專區:C-Pop」歌單

Apple Music剛推出了「空間⾳訊專區:C-Pop」歌單,內精選了大量對應空間⾳訊的廣東/普通話歌曲,包括:MC 張天賦《記憶棉》、衛蘭《It’s OK To Be Sad》及容祖兒《愛你愛我》等。全都⽀援杜比全景聲的空間⾳訊(spatial audio)重新混⾳製作,利用Beats Fit Pro收聽更可享受出色的空間感。

Leon親選新年好歌List

Leon亦在農曆新年前為Apple Music樂迷特別親⾃揀選「農曆新年歌單」,已為⼈⽗的他繼《顧家》之後繼續⽤真摯歌聲溫暖⼤家的⼼。

同場加映:Beats Fit Pro藍牙耳機開箱評 與AirPods 3、XM4街頭拚ANC降噪



Beats Fit Pro 除了分析哪幾方面比AirPods 3優秀,還會跟AirPods 3比音色、跟Sony WF-1000XM4街頭比試ANC主動降噪能力。 即睇詳細比較評測 👉看全文