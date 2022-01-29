Ivacy VPN 跨區睇 Netflix／Disney+｜互聯網發展數十年，現已成為人們不可或缺的一部份，但用戶在上網的同時亦會留下不同的紀錄，除了有機會被不法之徒利用以損害用戶利益，不少網絡大企業亦會用來識別用戶身份，以達到地區或價格分隔的目的，例如 Netflix、Disney+ 就會以用戶所在地區決定影片庫中的顯示內容。

至於要如何在網絡「隱身」？最多人用的方法就是虛擬私人網絡、亦即 VPN，而近期一個超抵用的服務選擇就是 Ivacy VPN，月費可以低至＄1 美金！



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USD＄1月費用 5 年、Ivacy VPN 超限時優惠

如果有需要跨區看不同影視平台內容或讓上網更安全、更有保障的話，記住把握 Ivacy VPN 的超限時快閃優惠購買他們的付費會員！

在優惠期間，Ivacy VPN 的 2 年方案月費價格將會有原先的＄10 美元大幅劈價至＄1 美元，用足 5 年總支出都不過是＄60 美元、即不足 $470 港幣，以此價格可以用到高質素的 VPN，的確機會難逢！👉Ivacy VPN HK01 讀者優惠連結（按此進入）

Ivacy VPN 抵用 8 大理由

【1】允許10個設備同時登錄

Ivacy VPN 的 5 年方案帳號共支援最多 10 個裝置同時登入使用，除了更方便擁有多部手機／平板等裝置的用戶使用，用戶更可以與親友分享使用、攤分原本已經非常低的月費成本。

【2】市場最快 VPN 服務

Ivacy VPN 經 VPN 評測網站 ProPrivacy.com 測試，肯定為目前速度最快的 VPN 服務，記者就連上 Ivacy VPN 於不同國家的伺服器並以 Speedtest.net 進行過測速，結果在多個熱門連接地區如日本、美國、澳洲都錄得接近甚至超過 100Mbps 的下載速度。

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【3】安全加密

VPN 發展的初衷，就是「隱身」 － 確保傳輸的資料不被人竊取。Ivacy VPN 嚴格遵守「無記錄守則（No Logs Policy）」以保護用戶上下載的資料不被轉售圖利；另外他們又在傳輸上支援了 256-bit 超高規格加密，且針對公用網絡進行保護，開啟 VPN 功能後可以確保用戶不會受黑客攻撃而招致損失。

【4】一鍵添加不同地區影片內容

VPN 現今另一功能在於將自己的上網真實地點隱藏、甚至轉換成其他地區，除了有保安作用，另一個更多人留意的用途在於突破地域界限以看到不同服務商為其他地區預備的專屬內容，例如是一眾串流影片服務如 Netflix、Disney+ 等。

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【5】分割隧道技術

Ivacy VPN 其中一個賣點是加設有分割隧道（Split Tunnel）功能，可以設定特定 Apps 才經外國 VPN 伺服器連上網絡，而其他 Apps 則繼續連接速度更快的本地伺服器，在欣賞額外的內容同時又可以保持整體的瀏覽體驗。

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【6】支援特多平台

Ivacy VPN 除了支援 Windows、Mac 電腦作業系統之外，又為各個手機系統推出 Apps，連遊戲主機與網頁瀏覽器都有所支援，不論你在哪個平台上有需要用到 VPN 服務，Ivacy VPN 都有相應方案。

【7】支援超多地區及伺服器

Ivacy VPN 在全球超過 100 個地區設有伺服器，伺服器總數超過 3500 個，即使有部份 IP 被屏蔽，Ivacy VPN 依然有大量的後備路線供用戶使用，這一點是其他免費 VPN 服務難以比擬的。

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【8】超高用戶評價

VPN 服務的真實用戶體驗，遠比官方自己的宣傳重要，故現在的用戶評價絕對更有參考價值。在用戶體驗評價網站 TrustPilot 當中，Ivacy VPN 目前的平均評價達到 4.7 星，其中達 87％ 用戶將之評為最高級別的「Excellent」評級，顯然 Ivacy VPN 的功能是有一定保證的。

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