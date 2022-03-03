巴士停駛｜新冠疫情持續，日前新增確診數字突破 5 萬，除了街上人流稀少，更已經開始影響到公共交通工具的運作，繼早前港鐵宣布多條路線班次下調，稍早前運輸署又宣布批准香港 5 間巴士公司由 3 月 4 日起暫停共 104 條巴士線行駛，如果需要搭乘巴士前往工作地點、或是有出行需要的話，就可能需要適當地變陣。



九巴最嚴重、須暫停 88 條線

九龍巴士公司（九巴、KMB）早前表示，旗下累計超過2,000名員工受防疫檢疫措施影響或檢測結果呈陽性而未能執勤，當中包括超過1,500名車務員工。因此由 3 月 4 日起，部分路線須暫停或維持有限度服務。

暫停服務的路線總共有88條，其中包括來往鑽石山及黃石碼頭的熱門郊游路線 96K、289R，以及豪華巴士路線 P960、P968。而維持有限度服務路線有46條，其中部分路線在晚上 8 時後都要等 45 至 60 分鐘才有車。

👇👇👇按圖放大看停駛或班次調整之九巴路線官方列表👇👇👇

而在新巴、城巴方面，則可以按此連結進入頁面查看臨時有調整／停駛的路線資料

👉 手機碰瓷黨出沒｜以屏幕破裂手機敲詐某類路人！提防中伏兩大重點

預備 3 個 Apps、方便調整出行交通路線安排

各巴士路線停駛或班次調整的消息經由運輸署以及 5 大巴士公司的網頁宣布，列表較為複雜，如果有轉車需要的用戶更未必可以一眼看出自己需要搭乘的巴士是否在停駛之列，而此時就需要借助兩大巴士 App 或第三方的交通建議 App 作支援。

【兩大巴士官方 App】

暫時從九巴的《APP 1933》以及《新巴、城巴》App 中所見，如果路線已經停駛，路線頁面會有相關的通告顯示，同時在點對點交通查詢時，停駛路線將被隱藏、系統會自動顯示其他的交通路線👇👇👇

👉 日本女子自爆被男友浴室偷拍｜器材Amazon、旋拍特價發售人人自危

【Citymapper】

而另一相當實用的 App 就是《Citymapper》，其為一個主打公共交通工具導航資訊的地圖 App，覆蓋地域並不如 Google Maps 般，但就以大城市為單位、針對各地的交通網絡進行優化，恰巧香港就是他們的服務地區之一。

而在今次的疫情衝擊下，《Citymapper》一樣有齊全的港鐵／巴士停駛資訊，同時會因應停駛的巴士路線進行另外的交通路線建議👇👇👇

👉👉👉《Citymapper》功能詳細介紹👈👈👈

同場加映：消委會測試24部平價5G手機｜OnePlus奪榜首、小米出品三甲不入？



其實想用一部速度更快的手機，換新機可能是最快的途徑，消委會較早前就測試了多達 60 部香港有售的智能手機，而其中售價為＄4000 以下的5G機種，數量居然比貴價 5G 旗艦還多一部，共有 25 部選擇👉👉👉其定位多為中階 5G 機種，主力賣點為性價比、大電池及快速充電。