消委會 11 款電燒烤爐評測｜疫情下，為了在家也能食到高質素﹑多變化的料理，很多人都開始入手各種特色廚房電器，包括最近消委會評測的電燒烤爐。消委會在市面找來 11 款電燒烤爐，各款都可以直接放在餐檯上烹調，到底那一款才是性價比最高、最方便的款式呢？



電燒烤爐

消委會今次挑選的電燒烤爐，包括億世家﹑伊瑪牌﹑Récolte﹑Cuisinart等熱門品牌，價格由 $359至$2,499，當中有 4 款為接觸式電燒烤爐，可以按烹調需要，把頂蓋合上同時燒烤食物的兩面。

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👇👇消委會 11 款電燒烤爐評測結果👇👇

+ 7

從消委會的報告中發現，電燒烤爐的安全程度非常參差，當中有 7 款未通過本港一所獨立實驗室的部分安全測試。而大宇「SG-2717G」更在模擬保護裝置（即溫度控制器）失靈時的測試中，操作約 3 分鐘後開始冒煙和著火，並且燒溶電燒烤爐內的塑膠物料，有機會構成潛在的火警危險。因此，使用電燒烤爐時，要小心留意機身情況，如察覺有過熱的情況，應馬上停止使用。

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消委會使用及保養貼士

1）燒烤時的溫度較一般烹調方法高，所以食物可能較易產生致癌物，用家切勿進食過多燒烤食物，而且不宜燒過長時間及過熱。



2）使用前，應按指示預熱，部分型號加熱時不建議蓋上鍋蓋



3）部分燒烤爐的輸入功率可達2,200瓦特，不應和其他高電耗的電器共用電源。



4）運作時，電燒烤爐機身會發熱，應避免接觸，更不應讓小孩單獨使用。蓋上鍋蓋燒烤時，鍋蓋也有機會變熱，打開時應用乾布或隔熱手套提起。



5）使用和清潔時，避免使用金屬製器具，以免刮花烤盤的防黏塗層，建議使用木製或矽膠製器具。



6）使用完後，應等自由冷卻，不應立即放入冷水。



資料來源：消委會

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