風扇選購貼士｜根據天文台預測，隨著高空反氣旋增強，香港的天氣會持續炎熱，周末更高至 32 度，冷氣和風扇又是時候出場。早前 hashTECH 已分享過冷氣選購和清洗方法，今次將教大家揀風扇，以及分享最新的風扇優惠。



風扇風扇選購貼士

豐澤最近推出風扇優惠的同時，分析了風扇的選購重點。市面上的風扇類型眾多，如有無葉風扇﹑空氣循環扇﹑座地風扇等，根據用家的需要，各類型風扇都有其優點。正想用消費券買新風扇的話，可以參考以下貼士：

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【風扇尺寸】

風扇的尺寸直接影響送風量，一般房間建議選擇12～14吋，客廳建議選擇16吋以上的風扇。

無線遙控風扇（Google 圖片）

【扇葉數量和形狀】

扇葉數量會影響吹出來的風的柔和程度，扇葉越多，風亦會更柔和。而不同品牌也有特殊葉片設計，達到不同的風力輸出和風量，選購時可以先了解設計特色，選擇自己需要的風扇。

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【無線遙控】

部分的風扇設有遙控功能，如果你打算在梳化﹑床上都能輕易開到風扇，就建議買遙控款式，更可以隨時調節風力。

空氣循環扇適合開冷氣時使用

【空氣循環扇】

部分人會在開冷氣的同時開風扇，特別是剛開冷氣的時候。空氣循環扇可以促進室內的空氣對流循環，加強通風令冷氣更快遍佈室內。同時也有帶走空氣濕氣的功能，適合不能長時間被風扇直吹的人士使用。

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