消委會風扇評測｜天氣開始炎熱，已進入晚上不開冷氣或風扇難以入眠的日子。如果正打算用消費券買新電器對抗炎夏，今次的介紹就非常值得參考。消委會曾為市面 14 款循環扇做評測，發現有風扇售價相約，但是送風量竟然相差一倍，要揀到 CP 值最高的風扇，就要睇以下評測結果。



消委會評測

循環扇近年大受歡迎，因為風力柔和，又可以令室內的空氣循環加快冷氣遍佈。消委會的測試中，當中有3款得到 4.5 分（滿分為5）的高評價，而各項表現最好的「Olympia FB2373R」售價約$848，與另一款價錢相約的奧高「 Origo CF-1310」比，前者的送風量達19.1（立方米/分鐘），後者卻只有7.8（立方米/分鐘），足足相差一倍。

👉買手機中伏｜旺角手機店陳列當新機賣、8 步檢查免買鬼機／組裝機

👇👇消委會比較14款循環扇👇👇

+ 12

不過消委會的測試亦發現部分風扇存在安全問題，售價$1,698屬最貴款的「Vornado 630-HK」，以及不少大牌子如「德國寶EFS-3608」、「伊瑪牌IFQ-23JR」等，都未能通過全部安全測試。Vornado和伊瑪牌均是絕緣及防觸電保護不足，而「德國寶EFS-3608」的部分外殼膠料則不能通過灼熱線測試，物料會在高溫下自燃。

👉Windows病毒｜木馬偽裝Android App市場、電腦內有這些檔案已中招

👇👇消委會教路6大使用風扇安全貼士+3大慳錢秘笈👇👇

+ 7

2022年風扇推介

（小米官方圖片）

小米智能變頻電風扇 2

$549 的小米智能變頻電風扇 2 可說是近年的性價比之選，獨有的 7+5 翼型扇葉可以同時內外旋轉，令吹出來的風更立體柔和。同時可能使用米家 App，在自然風或直吹風之間切換，甚至在 1 至 100 的風力中，選擇最適合自己的氣流。最方便香港家庭的是，小米智能變頻電風扇 2 支援一鍵調節高度，用家可以選擇放在地上或桌上。

👉日本網購中伏｜買16TB SSD實際得512GB 商家暗藏蠱惑條款於細節

（Dyson官方圖片）

Dyson HP09

Dyson 的風扇向來都是空氣清新機+風扇結合，用途會比其他品牌的多，而 HP09 更支援甲醛分解功能，透過 Dyson Cryptomic 科技分解甲醛，而且不需要更換這部分的濾網。同時，具有 HEPA H13 濾網可捕捉99.95％小至0.1微米的微粒，在風扇功能的基礎上額外滿足更多家居需要。

（大宇YouTube影片截圖）

大宇 F9 MAX 負離子空氣淨化無葉風扇

韓國品牌 大宇 DAEWOO 可能香港不算是熱門家電品牌，不過近年推出的F9 MAX 負離子空氣淨化無葉風扇就值得留意。創新的五道淨化功能，具銀離子抗菌層﹑HEPA 過濾﹑椰殼活性炭﹑負離子﹑納米礦晶5合1淨化效果，過濾率更達99.97%。無葉設計也適合家中有小朋友和動物的家庭使用，同時支援遙控操作 ，可達８米遙控距離非常方便。