Facebook偷聽|近年大家的生活基本上都離不開 Facebook/Instagram 等社交媒體,相信不少人都有試過以下經歷:上一刻才與朋友就提起某類/某件產品,下一刻有關該商品的廣告就即時在 Facebook 的動態中出現,令人不禁認為 Facebook 真的會「偷聽/偷看」用家的對話內容。



「iPhone偷聽人講嘢」?網民齊聲和議

日前,一位網民在連登討論區開帖,質疑 iPhone 會偷聽用戶對話,指 Facebook、Google 總在他與朋友談及某話題之後就會在頁面彈出相關廣告,而其他網民表示讚同且紛紛加入議論,更透露不單是 iPhone,就連 Samsung 或其他廠牌推出的 Android 手機都有同一樣情況,直指真正的「竊聽者」其實是 Facebook 與 Google。

而有網民亦指出 Facebook/Google 的廣告算法如今已經十分先進,除了搜集資料的手段層出不窮(搜尋關鍵字、錄音、圖片、文字對話),另即使你本人未有搜尋過特定商品,只要你的朋友有搜尋過,她們的人工智能亦會十分「智能」地將相關產品的廣告推送至你的手機或瀏覽器頁面。

7 步關上 Facebook「站外動態」防竊聽

其實在現今的網絡世界,已有一個共識 - 「當某樣商品/服務供你免費使用,那你才是那件被推銷出去的商品(If something is free, you are the product)」-當我們每日都在免費使用 Google、Facebook、WhatsApp 等服務、得到生活上的便利的同時,這些公司最大的業務則是透過洞悉我們的消費意向去謀取利潤。

始終 Facebook 等服務都是免費提供,廣告就成為了這些科企的主要收入來源(網上圖片)

對於這樣的「等價交換」,可能有人覺得不以為然,但一樣會有人認為私隱遭到侵犯,其實只要在 Facebook 中進行一個簡單的設定,就可以大幅減少被 Facebook 追蹤的可能,雖然廣告會依然存在,但應該會減少被偷窺的不安感👇👇👇

不過亦要提一提大家,關上了站外動態後,雖然 Facebook 會減少「度身訂造」的廣告,但除了廣告數量不會減少,一些加入了 Facebook 登入/帳號連結的網站亦大有可能失效,各位在關上功能前仍需要有一定的心理準備。