Sony FE 24-70mm F2.8 GM II上手試｜標準變焦鏡王第二代輕量化

Sony FE 24-70mm F2.8 GM II上手試｜Sony早前才推出16-35mm新FE鏡頭，接下來就推出泛用性更高的FE 24-70mm F2.8 GM II！貴為Alpha無反系列中最實用的標準變焦鏡頭，今代無論性能、輕便性都大幅提升。



不少Sony攝迷期待的 FE 24-70mm F2.8 GM II（SEL2470GM2型號）非常輕巧，具有恆定 F2.8 最大光圈、超快速的自動對焦效能、多功能操作和穩定的可靠性，專為拍片影片應用而設。另外XD線性馬達和新研發的光圈單元，極安靜自動對焦操作。配合新技術，在變焦時減少了焦距轉移、焦點偏移和軸偏移，以獲得流暢的影像畫面。

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Sony標準變焦鏡王大幅輕量化（林勇攝）

新鏡為同類產品中最小、最輕 24-70 mm F2.8 變焦鏡頭，鏡頭僅重695 克，比上代 24-70 mm F2.8 G Master鏡頭輕約 20%。鏡頭長度減少了 16 毫米，整體體積減少了約 18%。

新鏡（左）比上代 24-70 mm F2.8 G Master（右）輕近20%。（林勇 攝）

鏡頭即使光圈全開，鏡頭在整個圖像區域均具有高解像度。結合新的浮動焦距機制，可有效控制色差、影像邊緣的像差、失真和彗形象差，從而在所有變焦和光圈設定下，整個圖像區域均能實現出色的解像度。有賴於Sony原創的納米AR塗層II，能在鏡頭表面產生均勻的抗反射塗層，有效抑制眩光和殘影以實現出色的清晰度。另外，新鏡擁有更出色的近攝效果，24mm的最短對焦距離為0.21m，70mm最短對焦距離為0.30m，而最大放大倍率為 0.32倍。

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👇Sony FE 24-70mm F2.8 GM II 鏡身細節👇

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新鏡即起接受預訂，$17999。（林勇攝）

👇👇上手試相（配Sony Alpha 1作測試）👇👇