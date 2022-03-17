Mac Studio、Studio Display開箱實機評測｜Mac Studio及Studio Display於早前Apple發布會登場，當中Apple自家研發的M1 Ultra晶片更是Mac Studio最強核心，比同價的電腦性能更強。究竟新機有幾勁？記者立刻開箱實戰工作，實測新機是否值得入手。



今次記者收到的Mac Studio只是比基本M1 Max版稍強的版本（據說因為晶片荒而短期內香港仍未有M1 Ultra版本推出），但論規格都已經比不少同級電腦（或新版MacBook Pro）強。

Mac Studio測試規格：

－Apple M1 Max 配備 10 核心 CPU、32核心GPU，以及16 核心神經網絡引擎

－64GB記憶體＋2TB SSD儲存



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（黃寶瑩 攝）

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實測：Final Cut Pro剪輯大量4K影片

記者先以多條4K影片，合共約近百GB的4K影片，於Final Cut Pro上剪輯，大約十多條影軌、輸出約20分鐘的4K影片（約40GB），當中加入不少影像effect，影片輸出時間只需2分35秒，比記者以前用iMac（2020年版本、i9 3.6GHz、64GB Ram、Radeon Pro 5700 XT）明顯快好幾倍。

實測：便攜型SSD高速傳輸文件

接下來實測手上便攜Sandisk SSD與Mac Studio的傳輸速度，於SSD內約20GB的文件，直接拖拉至Mac Studio內只需大約15秒；而抄寫30GB文件至外置SSD亦只需30多秒。如果相信配上真正對應Thunderbolt 4的裝置，傳輸速度可以更快。

實測：Photoshop處理200張相片

相信不少用家、攝影師都要同時要處理大量相片，今次就實試同一時間輸入近200多張、合共近2GB的相片至Photoshop內，然後再作影像處理。發現輸入200多張相片只需數十秒，而且在處理相片時系統並沒有明顯拖慢，仍可如常暢順地作業，這亦與記者家中的iMac不能相提並論。

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軟件實測後，便是Blackmagicdesign及Cinebench R23的跑分測試，同樣得到非常標青的成績。

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利用Final Cut Pro輸出龐大的4K剪輯影片（輸出後約40GB），只需2分半鐘。（黃寶瑩 攝）

Studio Display實測



這次實試的Studio Display已配備Nano-Texture玻璃，比起一般版本防眩光能力更強，工作時不會再受環境燈光影響眼睛，對於長時間工作的用家實在是值得追加的option。

（黃寶瑩 攝）

屏幕體驗基本與iMac 27吋無異，無論亮度及顏色同樣準確，而且因為配以Nano-Texture塗層玻璃，長時間使用都沒有受到眩光影響。而內置喇叭亦非常出眾，收聽Apple Music的高清音樂時，不比專業喇叭遜色。睇電影效果亦十分出色，用來工作、娛樂都非常好。

（黃寶瑩 攝）

Studio Display對應USB Type C輸入影像，因此裝置只需要有USB Type C影像輸出便可以直接連接Studio Display。實測以MacBook Air（M1）及最新版iPad Air 5都可以順利連接，無論睇片、工作體驗都非常不錯。

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總結：如果此刻需要一台強大性能的電腦Mac Studio的確是不錯的選擇，因為以這個Mac Studio價格可以購買得到如Mac Pro高性能電腦，單單最基本的M1 Max版就已經非常好用，甚至比記者2020年接近頂配的27吋iMac還好用（記得當時價值三萬多元以上，還額外加了Ram）。至於Studio Display的確是Mac Studio的最佳拍擋，如有充足的預算是值得大家入手。



Mac Studio與Studio Display（黃寶瑩 攝）

題外話：當Mac Studio及Studio Display推出時，卻不再在Apple官網上看到27吋iMac的蹤影，難度想用Mac Studio 及Studio Display來取代27吋iMac？至少記者認為這一年內應該都不會看到新版27吋iMac，因為Mac Studio雖然配備超強的M1 Ultra晶片，可是其散熱系統比M1 Max還要重，估計短期內難以將如此大的散熱系統放內纖薄的iMac（如24吋iMac般纖薄）之內。可是未來如能解決散熱問題，或新一代M2處理器的推出，或許是27吋iMac回歸的一日。

Mac Studio及Studio Display售價



Mac Studio及Studio Display 3月18日正式推出。Mac Studio的售價由$15999起（M1 Max晶片）、$30999起（M1 Ultra）。不過現時預訂最快都要10－12星期才出貨。

現在訂購最快都要等2－3個月才可收貨（Apple官網）

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