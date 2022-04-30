iPhone 13 Pro實拍｜Apple紀錄⽚《有雞可趁》新加坡兩家雞飯爭⾾

iPhone 13 Pro實拍Apple紀錄⽚《有雞可趁》新加坡兩家雞飯爭⾾｜利用iPhone拍電影已不是什麼新鮮事，最近《Chef's Table》的創意總監及《壽司之神》(Jiro Dreams of Sushi) 的導演 David Gelb 就利用iPhone 13 Pro Max拍攝紀錄片，內容有關新加坡兩家著名雞飯多年來爭⾾的短片，非常有趣。就趁開始逐漸「通關」前，即睇新加坡兩家雞飯「望梅止渴」。



新加坡⼈喜愛的⼩販菜式——雞飯

Apple以新加坡著名麥克斯⾱食品中⼼為背景的紀錄⽚，由⾝為《Chef's Table》的創意總監及《壽司之神》的導演 David Gelb利⽤ iPhone 13 Pro 拍攝。講述新加坡兩大著名「天天海南雞飯」和「阿泰海南雞飯」兩家攤檔耐⼈尋味的世代爭⾾故事。《Poached》是對傳統雞飯烹製⽅法的致敬，同時亦暗示了電影兩個主⾓之間錯綜複雜的世代故事，更詮釋了⼀次新舊世代衝突，不過熱情的新加坡⼈對雞飯和食物的熱愛，讓所有⽭盾得以化解。

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（圖片來源：Apple）

在電影中使⽤iPhone 13 Pro 的電影模式、微距、慢動作、縮時攝影和低光拍攝，以及⼿機上的⼀系列攝影⼯具，導演 David Gelb 得以在空間狹窄的⼩販廚房完成拍攝⼯作。

Gelb單手操作iPhone 13 Pro Max便可拍攝不同鏡頭（圖片來源：Apple）

電影模式紀錄⽚使⽤到 iPhone 13 系列的「電影模式」拍攝不同場⾯，Gelb更形容是⼀⼤優點！可以⾃動將焦點從⼀個主體切換到另⼀個主體。這讓Gelb專注於希望呈現的構圖本⾝，⽽ iPhone 就會自動處理變焦效果。

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只需要配合少量拍攝工具，iPhone都可以拍攝出大師級影片。（圖片來源：Apple）

（圖片來源：Apple）

Gelb 分享使⽤iPhone 13 Pro Max微距攝影體驗：「我喜歡使⽤微距來近距離拍攝食物，每⼀粒⽶都顯得粒粒分明。」 Gelb喜歡 iPhone 在拍攝時超卓的靈活度，並指出：「在⼩販廚房進⾏拍攝，空間並不⼤。我們想呈現他們的故事，但並不想⼲預太多，我們希望能以⼀種非常真實和⾃然的⽅式捕捉他們的⼀舉⼀動。」

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