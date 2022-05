發現身邊不少朋友,其實對手機聽歌音色一直不滿,只是平時沒有多餘錢,今次收到5千元消費券,都想換對耳機。但聽人講聽歌都係有線耳機好,但無線又好方便,可why not both 又唔夠錢,點好?Zorloo Zophia Wire.less 耳機就做得到,它本身是一對TWS真無線藍牙耳機,再加送一條內置內置解碼功能的USB Type C 耳機線,經它接駁手機、電腦,就可佞聽高質無損 MQA 音樂,拆走耳機線後可變身無線耳機,一機應付多種場合。



一魚兩吃千五蚊

一般簽得大台(無線),就唔可以再上其他台(有線),最近有對新耳機打造這個常規,它既可以駁特製的改版2 PIN線,變成針對手機的USB-C/Lightning頭有線耳機,內置ESS Sabre 9281ACPRO 解碼晶片,可以解碼MQA格式,768kHz PCM及22.5MHz DSD等高規格、無損制式,拆走機線的話,又可以藍牙連接變成一對Apt X TWS全無線藍牙耳機,食兩家茶禮咁大膽?但收費又唔貴,只賣$1,480。

你話要我講大話,講到Zorloo Zophia可以KO其他藍牙耳機,駁線時能夠挑戰幾千蚊初燒耳機,唔係唔得,不過我做唔出。當駁耳機線時,它的推力增強,音色絕對值千幾蚊;而飛走耳機變回藍牙耳機後,駁Android時的水準會比較好,但表現只有駁線時的6、7成,如果改用AAC駁iPhone,相對地表現就沒那麼好。不過總計Zorloo Zophia還是相當抵玩, 絕非一隻「周身刀無張利」,夾硬做平做抵玩的雞肋之作。

+ 1

5大高性價比賣點 呢隻機千五蚊係抵玩

01.藍牙5.2真無線



02.USB Type C解碼耳機線



03.解碼MQA格式



04.真無線耳機對應AptX



05.送USB OTG、Lightning 駁頭 乜平台都用到



