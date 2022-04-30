手機維修、小心黑店｜雖說消費券已經落袋，但並非所有人都想要換新手機，舊機如果只是些少故障，有不少用戶仍然會選擇拿去維修，然而提供維修服務的店鋪卻要慎選，稍一不慎不但手機不能回復原狀，用戶甚至可能會有額外的財物損失。



連登網民深水埗維修手機疑遇黑店

（連登截圖）

早前有網民就在連登討論區開帖，開首就表明一間位於深水埗深之都商場內的手機維修店是黑店、呼籲其他人不要拿手機到該處維修。

事緣該帖樓主之 iPhone 12 上年因為摔破屏幕，而到上址找人維修替換，對方當時收取＄1500 後，樓主發現屏幕與邊框中間有隙罅，恐防影響防水性能，但對方指由於手機曾經撞擊過導致邊框變形，如要再維修就要另付＄2000。

樓主當下自然是拒絕付錢，但使用了幾個月後，他的 iPhone 12 由於機身入水而又再故障，他於是舊地重遊，店家方面初時指只是觸控板失靈，只需要＄800 就可以修好，但隔日又指機件故障嚴重，只可以保證手機可以從新運作、但資料就會被完全清除 － 這個說法本身已經有點奇怪，但之後樓主的遭遇就更匪夷所思。

屏幕、觸控面板、鏡頭、底板都接連損壞，樓主的手機都可謂多災多難。（網上圖片）

在翌日取回手機後，樓主當場測試，竟試出相機鏡頭未能對焦，店家即時提出要多付＄1500 才可以更換鏡頭，樓主深感不妙但仍唯有乖乖付錢；殊不知 iPhone 取回去使用時，又會每隔半小時重新開機，店家又指是底板損壞，需要另付＄2000 才可以維修。

樓主今次終於「企硬」，結果只有帶同已經五勞七傷的 iPhone 12 到 Apple Store Trade-In 一部全新的 iPhone 13 Pro，而之前用以維修用的＄3800，就完全付諸流水了。

維修前必做 6 個準備、防黑店掉包零件

該帖文公開之後，引來連登網民的熱烈討論，但不少言論都是恥笑樓主光顧黑店之餘，還要三番四次回頭付錢做「水魚」，更質疑他為何 iPhone 出故障並非尋求 Apple 的官方支援，而是要到不知底細的手機維修店去被騙。

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在網上翻查有關手機維修店，其「往績」似乎已經相當差，不止一位苦主表示手機「整完仲衰過未整」，甚至有零件被掉包的可能性。其實要維修手機，除了建議前往有官方認可的地方以外，在維修前亦可以作出適當功夫以保障自己👇👇👇