Audi奧迪e-tron純電與高性能車展　更多限時優惠｜西九文化區展出

近年電動車愈來愈吸引車迷注意，不單夠環保、馬力大，而且續航力愈來愈強，吸引不少燃油車主「轉會」。就連德國跑車品牌Audi近年e-tron純電科技亦引領環保未來，將會在今個星期六日（5月7日至8日），於西九文化區舉行「The Best of Both Worlds奧迪純電與高性能展覽」，2022年全新Audi e-tron 純電車系及最新 Audi Sport 高性能 RS 車系外，更有e-tron家族的新成員「Audi e-tron 50 quattro」一同亮相。



The Best of Both Worlds奧迪純電與高性能展覽（Audi）

Audi迪首次假西九文化區舉行「The Best of Both Worlds | 純電與高性能展覽」，同場展出，2022年全新Audi e-tron 純電車系及最新 Audi Sport 高性能 RS 車系外，更有e-tron家族的新成員 - 最高配置的入門版豪華歐洲電動 SUV– 全新Audi e-tron 50 quattro亦將一同亮相。現場預訂更會有大量限時優惠，車迷們必到。（因應公共衛生情況及保障閣下的健康，活動名額有限，敬請預約）

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現場大量限時優惠提供（Audi）

現場限時優惠：



－2022 年全新 Audi e-tron車系車價由港幣$699,800起，本年 6 月交車，另有少量現貸，更可享即時交車。訂金港幣$1,000，可於購車時作港幣$10,000價值使用。

－Audi e-tron 55 quattro 及 Audi e-tron Sportback 55 quattro免費升級價值港幣$75,000全數碼虛擬側鏡Virtual Exterior mirrors

－高性能RS 系列指定現貨可享連串限定優惠，總值超過港幣$150,000

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西九文化區 藝術公園 自由空間 大盒舉行

Audi I The Best of Both Worlds純電與高性能展覽詳情



日期：5 月 7 至 8 日

時間：上午 11 時至晚上 7 時

地址：西九文化區 藝術公園 自由空間 大盒

展出型號：全新Audi e-tron 50 quattro，全線Audi e-tron純電車系及一系列Audi Sport RS高性能車款

查詢：2291 0000

預約：https://info.hk-audi.com/tc/article/136