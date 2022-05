Audi奧迪e-tron純電與高性能車展　更多限時優惠｜西九文化區展出

近年電動車愈來愈吸引車迷注意,不單夠環保、馬力大,而且續航力愈來愈強,吸引不少燃油車主「轉會」。就連德國跑車品牌Audi近年e-tron純電科技亦引領環保未來,將會在今個星期六日(5月7日至8日),於西九文化區舉行「The Best of Both Worlds奧迪純電與高性能展覽」,2022年全新Audi e-tron 純電車系及最新 Audi Sport 高性能 RS 車系外,更有e-tron家族的新成員「Audi e-tron 50 quattro」一同亮相。



The Best of Both Worlds奧迪純電與高性能展覽(Audi)

Audi迪首次假西九文化區舉行「The Best of Both Worlds | 純電與高性能展覽」,同場展出,2022年全新Audi e-tron 純電車系及最新 Audi Sport 高性能 RS 車系外,更有e-tron家族的新成員 - 最高配置的入門版豪華歐洲電動 SUV– 全新Audi e-tron 50 quattro亦將一同亮相。現場預訂更會有大量限時優惠,車迷們必到。(因應公共衛生情況及保障閣下的健康,活動名額有限,敬請預約)

現場大量限時優惠提供(Audi)

現場限時優惠:



-2022 年全新 Audi e-tron車系車價由港幣$699,800起,本年 6 月交車,另有少量現貸,更可享即時交車。訂金港幣$1,000,可於購車時作港幣$10,000價值使用。

-Audi e-tron 55 quattro 及 Audi e-tron Sportback 55 quattro免費升級價值港幣$75,000全數碼虛擬側鏡Virtual Exterior mirrors

-高性能RS 系列指定現貨可享連串限定優惠,總值超過港幣$150,000

西九文化區 藝術公園 自由空間 大盒舉行

Audi I The Best of Both Worlds純電與高性能展覽詳情



日期:5 月 7 至 8 日

時間:上午 11 時至晚上 7 時

地址:西九文化區 藝術公園 自由空間 大盒

展出型號:全新Audi e-tron 50 quattro,全線Audi e-tron純電車系及一系列Audi Sport RS高性能車款

查詢:2291 0000

預約:https://info.hk-audi.com/tc/article/136