小米POCO F4 GT香港上市｜旗艦電競規格＄5000有找、同級機最平價

POCO F4 GT 香港上市｜小米旗下出品一向以性價比見稱，而由小米創下的低價紀錄，似乎也只有小米自己在不斷刷新。

今日（5月10日）小米就宣布即將在香港正式推出旗下電競定位旗艦新作 POCO F4 GT，其採用目前 Android 最強的 Qualcomm S8 Gen1 處理器，但定價居然落在＄5000 以下，篤定成為同級機種中最平價的選擇！



POCO 2022 年最高階機種、電競定位 POCO F4 GT

如果有留意小米的新機發布，相信會知道早前小米在中國內地市場推出了 Redmi K50 系列，而 POCO F4 GT 則為其中最高階的「K50 電競版」的轉生之作。不過在登場的機身顏色上，POCO F4 GT 除了黑、銀兩個基本顏色，還有 POCO 招牌的鮮黃色👇👇👇

POCO F4 GT 懶人包、10 大規格／功能賣點重溫

POCO F4 GT 除了機身加入 POCO 的商標，以及加推 POCO 的招牌顏色之外，其內置的硬件配置與 Redmi K50 電競版沒有兩樣，同樣採用目前 Android 市場最強的處理器 Qualcomm Snapdragon S8 Gen1，同時加入了機迷相當鍾情的實體肩鍵，難怪 POCO 官方稱之為「硬核遊戲手機」。

👇👇👇按圖放大重溫 POCO F4 GT 10 大規格／功能賣點👇👇👇

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POCO F4 GT 香港售價及上市資料

雖然在中國大陸以及國外都會推出多過一個版本，但 POCO F4 GT 在香港將只會帶來最強規格配置，即 12GB RAM + 256GB ROM 版本。

而在價錢方面則依然保持有相當大的競爭力，只需要＄4,999 即可入手，是目前市場上配置 Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 的手機中最平價的選擇，再加上有不俗的電競專用配置，性價比相當不俗。

POCO F4 GT 在 5 月 10 日晚於小米 POCO 的官方直播中會正式開賣、並在 5 月 11 日起於各零售渠道有售，雖然沒有像國外有「早鳥」減價優惠，但由 5 月 10 日晚至 17 日期間都會有贈品加送，例如原神特別版 POCO Buds Pro 以及碎屏保等等。