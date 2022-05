Carousell秘技|網購除了向大品牌的網店消費外,還有個別賣家的商品拍賣這一選擇,而拍賣可以買到的產品更千變萬化,網購的體驗更是你意想不到。近日就有網民開 post 指,在 Carousell 上出售貨品,收到的只有「like」但沒有人開價,完全不明白買家「like」的目的是什麼,如果這麼喜歡該商品的話,那不如直接開價,但其實「like」背後的作用非常大。



Like = bookmark

Carousell 買家可以向自己有興趣的產品給予 like,這是一個傾向買家的功能,因為只要點擊首頁右上的「心心」,就能夠看到自己關注的產品,如同 bookmark 的作用。而更重要的是,只要「like」的商品狀態有任何改動,如已出售﹑下架,甚至改價格,買家都會即時收到通知。因此,買家給予 like 的行為,其實可以視為對商品有興趣,或正在格價。

有部分 Carousell 用家誤會,以為越多的「心心」能為商品提高曝光率,但事實上是沒有這個作用,因此作說這功能是更傾向於買家。

Carousell-網上拍賣App

畀 like 真相

有部分網民就同時給出另一個答案,就是其實是 Carousell 的設計問題,令他們在瀏覽商品時,很容易不小心就會 like 到商品,根本就不是買家的個人意願。亦有網民分享,自己誤 like 後,雖已即時 unlike,但仍被賣家質問為什麼不買又要按 like。所以賣家們其實不用太在意 like 數,可能只要買家不小心按到,而完全不是對商品有興趣。

資料來源:LIHKG

