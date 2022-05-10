Carousell秘技｜網購除了向大品牌的網店消費外，還有個別賣家的商品拍賣這一選擇，而拍賣可以買到的產品更千變萬化，網購的體驗更是你意想不到。近日就有網民開 post 指，在 Carousell 上出售貨品，收到的只有「like」但沒有人開價，完全不明白買家「like」的目的是什麼，如果這麼喜歡該商品的話，那不如直接開價，但其實「like」背後的作用非常大。



Like = bookmark

Carousell 買家可以向自己有興趣的產品給予 like，這是一個傾向買家的功能，因為只要點擊首頁右上的「心心」，就能夠看到自己關注的產品，如同 bookmark 的作用。而更重要的是，只要「like」的商品狀態有任何改動，如已出售﹑下架，甚至改價格，買家都會即時收到通知。因此，買家給予 like 的行為，其實可以視為對商品有興趣，或正在格價。

👉夏天開冷氣電費貴？一工具助節能 7大家電慳電貼士冷氣非最嘥電

有部分 Carousell 用家誤會，以為越多的「心心」能為商品提高曝光率，但事實上是沒有這個作用，因此作說這功能是更傾向於買家。

Carousell-網上拍賣App

畀 like 真相

有部分網民就同時給出另一個答案，就是其實是 Carousell 的設計問題，令他們在瀏覽商品時，很容易不小心就會 like 到商品，根本就不是買家的個人意願。亦有網民分享，自己誤 like 後，雖已即時 unlike，但仍被賣家質問為什麼不買又要按 like。所以賣家們其實不用太在意 like 數，可能只要買家不小心按到，而完全不是對商品有興趣。

資料來源：LIHKG

👇👇網購串流平台VIP中伏卻被恥笑 網民：「公廁」Code都要畀錢？👇👇