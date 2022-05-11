Sony Xperia 1 IV發布實機試｜無段變焦遠攝鏡、拍片功能3大進化

Sony Xperia 1 IV 發表實機試｜可能因為上年年尾已經有頂階旗艦 Xperia PRO-I 上市，Sony 在 2022 年頭一直未有大動作，直到今日（5 月 11 日）才正式發表旗下 Xperia 手機的新作系列，而最受注目的旗艦款，一如外界所料就是 Xperia 1 的第4代、Xperia 1 IV（讀作 Xperia 1 Mark 4）。



Sony Xperia 1 IV 售價、上市詳情

2021 年時，Sony Xperia 系列手機在發布後還要等多數個月才正式上市，市場對其反應明顯被時間沖淡；不過 Sony 方面今年度就不再採取這種易失良機的策略，在今日的發布會後即時開始 Xperia 1 IV 的預售，並在 5 月 27 日起就在各地市場、包括香港公開發售。

而在售價及版本選擇方面，Sony Xperia 1 IV 將會推出兩種配置，售價分別為：

－Xperia 1 IV（12GB RAM + 256GB ROM）版本，售價＄9,699

－Xperia 1 IV（12GB RAM + 512GB ROM）版本，售價＄10,499

作為參考，上年度的 Xperia 1 III 起始價格為＄9,299，故今代 Xperia 1 IV 在售價上就有輕微上調，而其高階版本更是首次突破＄10,000 關口。

預購即加送價值＄1490 的 Sony LinkBuds，以及延長保養至2年（蔡浩騰 攝）

Sony Xperia 1 IV 上手 機身少改、手感更佳

Xperia 1 IV 今代的賣點主要在於拍攝鏡頭的進化，以及將處理器改為 Android 市場目前最強的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，但在外觀上就繼續保持過去幾代的長身造型，不過就「順應潮流」，將機身邊框修直、在握持時有著更牢穩的手感。

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Xperia 1 IV 在屏幕尺寸、材質上沒有大變化，依然是 6.5" 的 4K AMOLED 屏幕，不過 Sony 就指今代的屏幕在亮度上再加強了 50％，在抗光性上會更勝一籌。

實試 Xperia 1 IV 拍片、直播 3 大進化

【1】無段光學變焦鏡頭

Sony Xperia 1 IV 繼續採用三鏡頭設計，而拍攝鏡頭下之感光元件依然是 1200 萬像素，最大的不同在於其變焦鏡頭改用了更強勁的無段變焦系統，讓用家可以在 3.5x ~ 5.2x 之間的變焦距離進行無縫切換，相片質素依然上乘。

👇👇👇按圖放大看 Xperia 1 IV 實機變焦試相👇👇👇

但要講到無段變焦的真正意義，當然是其在影片拍攝上的助益，Sony 在 Xperia 1 IV 上亦提供了三鏡無縫變焦的功能，在遠攝時的防手震效果亦不俗，但如果不進一步動用數碼變焦的話，遠攝鏡 3.5x ~ 5.2x 的光學變焦幅度其實不算實用，另外從鏡與鏡之間的切換，仍然保留可以察覺到的痕跡👇👇👇

【2】慢動作影片

Sony 曾在 Xperia 1 推出的時侯力推 960fps 的超級慢動作影片拍攝，以一般的 24fps 幀率計算，即 40 倍慢動作，但對一般用家的實用性不高，對拍攝條件的要求亦多，此功能在之後的出品之中就不再復見。

不過在 Xperia 1 IV 這一代中，Sony 就在專業影片拍攝 App《Video Pro》中重新加入了這項功能，不過最高 FPS 仍然是 120fps，並提供 2倍、4倍、5倍的慢動作拍攝選項。

Xperia 1 IV 內的《Video Pro》App 要求用戶對拍攝技術有一定的認識，慢動作的選項並非以倍數作為顯示，而是以不同的幀率作轉換數值（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看 Xperia 1 IV 慢動作試片👇👇👇

【3】直播模式

Sony 近來的 Xperia 旗艦機定位其實較偏離大眾市場，轉而向專業／半專業用家埋手，尤其在上年度的 Pro-I 開始，更為創作者們推出專用的自拍副屏幕配件。

來到 Xperia 1 IV，此配件可以重用，同時 Sony 亦為其《Video Pro》App 加入了 YouTube 專用的直播模式，讓用戶在直播時可以盡用 Xperia 1 IV 上多元化的拍攝功能與及鏡頭設定。