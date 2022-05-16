雪櫃慳電方法｜正所謂「小數怕長計」，一些要長期運作的家電，佔每個月電費的主要部分。消委會曾分享正確使用雪櫃的方法，如果學識長遠能慳不少電費。原來，童年時父母經常阻止我們常打開雪櫃是有道理，單單是這個行為就已經會影響雪櫃耗電。



1﹑能源效益

家電要慳電，第一步最簡單的就是揀一部耗電低的雪櫃，可以從能源效益入手。消委會建議，除了找一級能源效益標籤外，更可以查看每年耗電量資料，比較心水型號的用電情況。

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2﹑變頻壓縮機

新式的雪櫃部分會採用變頻壓縮機，比起傳統的雪櫃，壓縮機摩打帶動雪種流動，將雪櫃內的熱能帶去櫃外。變頻壓縮機的摩打可以改變轉速和減低耗損，以較少的能量控制溫度，從而達到慳電效果。除了在選購時，選擇一些耗電低效率高的款式外，在日常使用，甚至雪櫃的擺放都會影響到耗電量：

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資料來源：消委會

雪櫃﹑冷氣﹑洗衣機等，一個家庭必備的家電屈指一算起碼都有6～7個，而最耗電的也不是雪櫃。想了解家電的耗電排名和慳電方法，也可以參考以下內容：

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