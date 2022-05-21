網上兼職騙案｜肺炎疫情持續兩年有多，不少香港人收入減少甚至失業，不少人急需外快維生，有騙徒就看準這點，故近年以聘請兼職為名、實則騙取錢財的騙案湧現。

但遇著騙案也未必一定損手收場，近日有網民就用奇招制勝，不單沒有被騙財，反而從騙徒手上「出糧」＄200。



網上兼職騙案大行其道

近年招聘「刷單員」的詐騙訊息充斥社交媒體，騙徒虛構「刷單員」的工作，聲稱應徵者在網購平台購物以催谷銷量，可按購物金額抽佣。

而隨著大量案件曝光，騙徒亦轉用不同名目，例如「網賺」、「搶單」等等，以不同的方式騙取受害人信任，受害者往往聽信騙徒之言，以為被聘用為搶單員後可以獲得巨額佣金，往往接連墊支數萬、甚至數十萬，以作更大額的購物，最終騙徒在取得款項後就會人間蒸發。

由於搶單兼職騙局常標榜易做、無門檻，吸引了一批失業人士／家庭主婦受騙參與，故在近一、兩年成為網絡上非常常見的求職陷阱。（資料圖片）

連登仔智破兼職黨、反賺＄200

這類型的兼職騙案主要利用受害人不勞而獲的心態，不過在多番曝光之後，香港人亦開始提高警覺，日前在連登討論區就有網民開帖公開了自己遇上詐騙、再從其手上反取得＄200 多元的的過程。

大部份騙案的開端，都是一個來自陌生人的招呼（圖 連登截圖）

其實只要細心觀察騙徒與開帖者的對話，不難發現當中的端倪，例如騙徒輸入的文字在文法通常都十分奇怪，很大機會是將普通話語句用機器翻譯至廣東話口語；另外，用於「提升銷量」的貨品不論在名字或價錢上都不合常理，如非心急賺錢，這些通通都是可以識別騙案的疑點👇👇👇

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今次開帖的網民最終從騙徒手上得到了＄200 多元的「酬勞」，但按一般的騙案套路，當受害人繼續進行工作，就會需要墊支金錢，而當金額一再提高之後，騙徒一干人等就會從此消失。

網購詐騙6大危險特徵、交易忌心急／貪便宜

網絡詐騙，其實最終也離不開「收款後失蹤」的套路，只不過隨著時代推移，為了引受害人上釣，騙徒的作案手法也更多元化，中間更會用上很多新科技手段，利用受害者貪方便、貪小便宜的心態進行詐騙。

5 月頭時香港男子組合 MIRROR 舉行演唱會，一票難求，有騙徒就訛稱自己是唱片公司職員、可以代為訂購正價門票，引 Fans 入數訂票，騙取近 10 萬元款項（資料圖片）

以下就為大家歸納出幾個 Facebook、Instagram 等平台常見的騙徒特徵，特徵越吻合，其為騙徒的機會就越大👇👇👇