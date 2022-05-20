每日起床最討厭的事，可能就是煩人的鬧鐘聲，部分人為了能起到床，更會在手機上設定多個鬧鐘，甚至距離短到每分鐘響一次。同時，智能手機都有很「貼心」設計，如沒有確實關上，就會在幾分鐘後延長響鬧，務必把你叫醒。

近日，內地報道指，原來設定太多鬧鐘，多次重複起身和再睡的過程，有機會令身體更疲倦，甚至導致焦慮和抑鬱。



起床更攰的原因

很多人以為起床後，身體狀態差是由睡眠質素不好導致，但原來起床習慣也有影響。根據內地《山海視頻》報道，河北一名 19 歲大學生早上經常難以起床，就算手機設定多個鬧鐘也沒有用，雖然晚上睡得不錯，但起床狀態總是不佳，於是決定到醫院求醫。

當地醫院的精神心理科主任指，由於他想做好起床這件事，但這與晚上睡眠的神經系統放鬆存在潛意識衝突，因此令他處於焦慮和抑鬱的狀態。

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手機設定多個鬧鐘，每日多次起身再睡或影響精神狀態（Google 圖片）

校多個鬧鐘影響精神

為了確保能起床，很多人都會設定多個鬧鐘，但醫生解釋指，關掉鬧鐘後再入睡，大腦會分泌出腺苷，令人更加疲倦。當每朝都經歷多次被鬧鐘喚醒再入睡的情況，就會令身體越來越疲倦。

同時，在睡眠中被叫醒，交感神經會瞬間變得興奮，調節心臟和其他器官的運作，因此令血壓和心率提升。如果是有心臟病或高血壓的人士，反覆的心率、血壓波動，更有可能觸發心臟疾病。

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手機可以同時設定多個鬧鐘，甚至每分鐘響一次，這反而對人有不良影響（Google 圖片）

習慣成自然

醫生續指，其實想起身但起不到是需要警惕的情況，有可能引起焦慮和抑鬱的問題。由今日起，可以嘗試減少依賴太多個鬧鐘，慢慢調節習慣和生理時鐘，除了能改善身體狀況，更可以舒緩精神壓力。

資料來源：weibo @財經網