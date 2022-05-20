Android木馬｜病毒藏身6個Apps偷密碼、這3種Apps是病毒隱身熱門
Android 用家快刪｜Android 系統一向以較自由見稱，但自由的代價則是系統的漏洞較多，雖然其官方 Apps 市場 Google Play Store 號稱有來自 Google 的保護掃描機制，但假 Apps、毒 Apps 仍然是禁之不絕。
日前又有網絡保安公司在 Play Store 上找到偽裝成其他 Apps 的木馬程式，而且已經有多達 18 萬人下載過。
「盜面者」木馬程序藏 6 個 Apps 偷 Facebook 帳戶
專營防毒軟件的網絡保安公司 Trend Micro 日前就於官網發出公告，公開其新近於 Google Play 上發現的 6 個病毒 Apps，這些 Apps 都加入了名為「盜面者（Facestealer）」的木馬程序，一經安裝後就會盜取受害人的 Facebook 帳戶，除了有可能被用於進行詐騙，其已關聯的信用卡資料亦大有可能被盜用，做成用戶及其身邊親友的財物損失。
Facestealer 程式會隨時間而不斷改變內容代碼，並生出內容不同的「變種」，故 Google Play 方面的防護時常會錯誤地供一些經偽裝的木馬 Apps 上架，以下 6 個就分別偽裝成健身、相片編輯 Apps 成功上架，吸引超過 10 萬人下載，如果閣下有安裝過，必然要即時刪除。👇👇👇
3 種類 Apps 高危成病毒藏身之所、VPN 最危險
而除了上述的 6 個 Apps 之外，Trend Micro 又公開了圖表，指出在近來發現超過 200 個類似的木馬程序，都會偽裝成其他熱門 Apps，其中 VPN、相機、相片編輯類型的 Apps 為最多木馬偽裝的目標，其中 VPN 更佔了當中的 20％ 有多，故如果有需要下載這幾類的 Apps，請務必留意其是否可信，而且更應避免從第三方的 Apps 市場下載。
危險手機 Apps 四大危險特徵
按照目前 Play Store 薄弱的審查機制，未來危險病毒 Apps 似乎仍會繼續上架，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇