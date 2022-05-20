Android 用家快刪｜Android 系統一向以較自由見稱，但自由的代價則是系統的漏洞較多，雖然其官方 Apps 市場 Google Play Store 號稱有來自 Google 的保護掃描機制，但假 Apps、毒 Apps 仍然是禁之不絕。

日前又有網絡保安公司在 Play Store 上找到偽裝成其他 Apps 的木馬程式，而且已經有多達 18 萬人下載過。



「盜面者」木馬程序藏 6 個 Apps 偷 Facebook 帳戶

專營防毒軟件的網絡保安公司 Trend Micro 日前就於官網發出公告，公開其新近於 Google Play 上發現的 6 個病毒 Apps，這些 Apps 都加入了名為「盜面者（Facestealer）」的木馬程序，一經安裝後就會盜取受害人的 Facebook 帳戶，除了有可能被用於進行詐騙，其已關聯的信用卡資料亦大有可能被盜用，做成用戶及其身邊親友的財物損失。

Facestealer 程式已非首次在 Play Store 上發現，於上年尾另一保安機構 Dr.Web 亦曾就它化身的圖片編輯 App。（Dr.Web）

Facestealer 程式會隨時間而不斷改變內容代碼，並生出內容不同的「變種」，故 Google Play 方面的防護時常會錯誤地供一些經偽裝的木馬 Apps 上架，以下 6 個就分別偽裝成健身、相片編輯 Apps 成功上架，吸引超過 10 萬人下載，如果閣下有安裝過，必然要即時刪除。👇👇👇

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3 種類 Apps 高危成病毒藏身之所、VPN 最危險

而除了上述的 6 個 Apps 之外，Trend Micro 又公開了圖表，指出在近來發現超過 200 個類似的木馬程序，都會偽裝成其他熱門 Apps，其中 VPN、相機、相片編輯類型的 Apps 為最多木馬偽裝的目標，其中 VPN 更佔了當中的 20％ 有多，故如果有需要下載這幾類的 Apps，請務必留意其是否可信，而且更應避免從第三方的 Apps 市場下載。

在近 200 個偽裝成一般 Apps 的木馬程序當中，就有 42 個為 VPN、其餘還有 33 個與相片、拍攝相關（圖 TrendMicro）

危險手機 Apps 四大危險特徵

按照目前 Play Store 薄弱的審查機制，未來危險病毒 Apps 似乎仍會繼續上架，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇