日本旅遊SIM｜新冠肺炎疫情持續兩年多，世界各國都限制了外國人入境，直到最近終於陸續有國家宣布「解封」，其中更包括了不少港人視為「鄉下」的日本。在預先留意酒店、機票的同時，亦是時侯留意一下外遊時侯用的上網方案。



《香港01》科技玩物記者早前就到深水埗實地進行過採訪，在以下就為大家提供幾張抵玩的日本專用旅遊 SIM 卡推介。

日本將香港列入「藍色名單」、入境免隔離

日本政府5月26日公布，將於6月10日起恢復外國旅客入境，香港被列入低風險「藍色名單」，不需展示疫苗接種證明就可以免除檢測及隔離。

雖然按港府現時規定，港人出境後回港仍要接受檢疫及進行 7 日隔離，但對於心急外遊的人士而言，日本解封已經令外遊意欲大增，即使請多 7 日假亦要再「回鄉」。

日本旅遊 SIM 入手 3 大考慮

到日本旅遊不少得連環影相、拍片、打卡，手機網絡的穩定與否隨時可以影響旅行時的心情（蔡浩騰 攝）

即使在新冠疫情出現前，預先購買旅遊 SIM 卡已經是不少人外遊前的必備動作，事關其價錢對比漫遊日費為便宜，又不需要像 Wi-Fi 蛋一樣需要考慮借還的問題。但論到購買一張合適自己的 SIM，還是有一定的學問，在購買前應考慮 3 大問題，包括：

－到日本遊覽的地區

－SIM 卡的價錢以及可用日數

－SIM 卡提供的數據用量及網速

走訪深水埗、嚴選 3 大日本上網SIM卡推介

雖然現在已經十分流行網購，但講到購買旅遊 SIM 卡，仍然有不少人會選擇到深水埗鴨寮街一帶光顧小型攤販，可以用較低廉的價錢買卡、順道亦可以聽聽不同小販的推介意見。

可能因為未正式開關的緣故，在深水埗一帶的攤檔售賣的仍然以本地 SIM 卡為主，而日本 SIM 暫時的選擇未及 2 年前多，雖然缺乏了格價的樂趣，但也免得花多眼亂（蔡浩騰 攝）

《香港01》科技玩物就走訪這一帶，搜羅了幾張價錢抵玩、數據用量不俗的 SIM 卡供各位選擇，它們的玩法各有不同，但平均而言，每日只需要付出＄10 就可以享受到無限數據（但會有限速）的上網體驗。

（註：SIM 卡價格非常浮動，以下列出的價錢僅為參考售價，最終價格可能因購入地點不同而有所出入）

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