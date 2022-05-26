Wi-Fi 6E Router TP-Link 香港行貨｜在漫長的等待之後，香港通訊辦終於落實了無線寬頻最新制式 Wi-Fi 6E 的規格細節，並在稍早前開始了有關硬件的審查程序。

而在云云廠商之中，TP-Link 就率先取得了相關的 Wi-Fi 6E 產品許可證，並在日前宣布將會在香港推出第一輪的 Wi-Fi 6E 設備新品。



Wi-Fi 6E 是什麼？

對於一般用家而言，或者不太清楚 Wi-Fi 6E 制式與目前的 Wi-Fi 6、Wi-Fi 5 有何分別，在看新貨之前或者可以再重溫一下這個制式的特別之處。Wi-Fi 6E 的「E」通常解作「延伸（Extension）」，在連接上雖與 Wi-Fi 6 同樣使用802.11ax 協定，但最大分別就是在原有的 2.4GHz、5GHz 之外再新增了對 6GHz 頻段的支援。

新增 6GHz 頻段之所以會為 Wi-Fi 6E 帶來連線上的優勢，主要因為目前絕大部份的無線網絡設備（除了Wi-Fi，還有藍牙等其他類型產品），都採用了 2.4GHz 或 5GHz 兩個頻段作為傳輸之用，而使用 Wi-Fi 6E 的設備可以 6GHz 頻段連接，尤如汽車駛上了一條較少行車的「快線」，可以有效解決網絡擠擁的問題，同時增加速度及穩定性。

而出於 Wi-Fi 6E 有速度和穩定性的優勢，因此更適合用來傳輸高畫質媒體如 4K／8K 影片的播放或直播，或讓 VR／AR 實境裝置使用，可說是未來幾年趨勢。

👇👇Wi-Fi 6E 特點分析👇👇

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TP-Link 三大 Wi-Fi 6E 新品陣容

TP-Link Archer AXE75

今次 TP-Link 的 Wi-Fi 6E 新品當中包括有兩款路由器設備，當中單獨使用的有入門款 Archer AXE75，其採用 Broadcom 1.7 GHz 四核心處理器以及 6 支高效能天線，分別支援 2.4GHz（574Mbps）、5GHz（2402Mbps） 以及 6GHz（2402Mbps）三頻連接，售價為＄1,499。

TP-Link Deco XE75

如果家居環境較為複雜的用戶，可以考慮 TP-Link 今次推出的 Mesh Wi-Fi 6E 方案 TP-Link Deco XE75，其同樣是採用 Broadcom 1.7 GHz 四核心處理器、支援 2.4GHz（574Mbps）、5GHz（2402Mbps） 以及 6GHz（2402Mbps）三頻連接，而每個節點內置了 4 支增益天線，據官方所講，兩件裝的 Deco XE75 已經可以覆蓋達 5500 平方尺的範圍，售價為＄2,899。

TP-Link Archer TXE75E

要享受到 Wi-Fi 6E 的速度提升，除了路由器，作為接收端的裝置當然都要支援 Wi-Fi 6E。TP-Link Archer TXE75E 就是為 DIY 電腦用戶而設的 PCIe 卡，設定後除了可以用於 Wi-Fi 的連接，它又支援 Bluetooth 5.2，配合磁吸底座及 2 支可拆式天線設計，更可靈活擺放，售價＄999。

TP-Link Deco XE75、Archer AXE75 及 Archer TXE75E 將在 5 月 26 日 6月1日於豐澤及Price.com.hk 進行預售，正式發售日期為 2022 年 6 月 2 日，屆時在各大銷售點皆會發售。

Wi-Fi 6E 設備需要特別許可、亂買水貨會犯法罰款？

香港的 Wi-Fi 6E 產品之所以會比其他國家更遲在香港推出，主要因為香港的電波頻譜資源有著嚴格的劃分，在長達 1 年的商議之後，通訊辦決定可以為 Wi-Fi 6E 設備所用的只限 5.925 – 6.425 GHz 頻段，而更高的 6.425 – 7.125 GHz 就被禁止使用。

而由於在國外生產的 Wi-Fi 6E 路由器可能並沒有加入上述限制，有可能會對其他使用 6.425 – 7.125 GHz 的合法通訊設備做成干擾，故通訊辦就需要嚴格限制未經審查、測試的 Wi-Fi 6E 路由器上市，另外據《電訊條例》規定，管有或使用不符合訂明技術規格和要求的未經授權無線電通訊器材，最高可處罰款港幣 50,000 元及監禁兩年。