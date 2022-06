手機優惠|豐澤推出手機優惠,多款 Android 手機低至 69 折發售,品牌包括小米﹑紅米﹑POCO﹑Samsung﹑NOKIA等。今次的優惠分有適合不同目標的用家,有高 CP 值的入門手機,最平約 $500 就能入手。另外也有中階實用機和高階旗艦機,Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 減足 $1000。



信用卡折上折優惠

即日起至 6 月 30 日,使用渣打信用卡在豐澤網店購買,單一簽賬達$3,000~$5,999,即可獲得 $120回贈/1,200里數獎賞;$6,000~$7,999 即可獲得 $250回贈/2,500里數獎賞;$8,000或以上 即可獲得 $450回贈/4,500里數獎賞,最適合用來買手機這一類單價高的產品時使用。

香港寬頻送AppleCare+

即日起至 6 月 30 日,在香港寬頻網站﹑專門店或 AT+ 門市購買任何iPhone淨機,即送AppleCare+(價值 $1,899)兩年 Apple 維修保養,名額 200 個。同時,用指定恒生信用卡在專門店或 AT+ 門市購買 iPhone 並參與 iPhone for Life 計劃,可用特低免息免手續費分期﹑送高達 $200 Cash Dollars 或 20,000 yuu 積分獎賞,以及再送:

Apple EarPods配備Lightning接頭及20W USB-C電源轉換器(合共價值HK$298) 或Apple MagSafe充電器(價值HK$299)或以5折加購AppleCare+



