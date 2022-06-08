手機優惠｜豐澤推出手機優惠，多款 Android 手機低至 69 折發售，品牌包括小米﹑紅米﹑POCO﹑Samsung﹑NOKIA等。今次的優惠分有適合不同目標的用家，有高 CP 值的入門手機，最平約 $500 就能入手。另外也有中階實用機和高階旗艦機，Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 減足 $1000。



信用卡折上折優惠

即日起至 6 月 30 日，使用渣打信用卡在豐澤網店購買，單一簽賬達$3,000~$5,999，即可獲得 $120回贈／1,200里數獎賞；$6,000~$7,999 即可獲得 $250回贈／2,500里數獎賞；$8,000或以上 即可獲得 $450回贈／4,500里數獎賞，最適合用來買手機這一類單價高的產品時使用。

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香港寬頻送AppleCare+

即日起至 6 月 30 日，在香港寬頻網站﹑專門店或 AT+ 門市購買任何iPhone淨機，即送AppleCare+（價值 $1,899）兩年 Apple 維修保養，名額 200 個。同時，用指定恒生信用卡在專門店或 AT+ 門市購買 iPhone 並參與 iPhone for Life 計劃，可用特低免息免手續費分期﹑送高達 $200 Cash Dollars 或 20,000 yuu 積分獎賞，以及再送：

Apple EarPods配備Lightning接頭及20W USB-C電源轉換器（合共價值HK$298） 或Apple MagSafe充電器（價值HK$299）或以5折加購AppleCare+



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