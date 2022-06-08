日圓兌港元跌至5.8算，這個跌勢其實已維持一段時間，有家發燒影音產品代理，就趁6月11日show room開放日，安排旗下幾個日系品牌做折扣！包括Brise Audio 耳機升級線、VanNuys日本手製耳機袋系列。



日本純血Brise Audio 耳機升級線 預訂85 折

日本純血的Brise Audio 手製耳機升級線，近幾年將技術下放至中階款式，以更吸引價錢就買到好聲又軟身的靚線，透過 Custom Order Project 預訂現役 Brise Audio 產品就有85 折優惠。這個客製計劃，令用家可以買到Audio Technica、UE IPX、FitEar等冷門駁頭機線。預訂優惠並不適用於以下產品系列：ASUHA-LE／YATONO-8wire Ultimate／YATONO-HP Ultimate／TSURANAGI／MURAKUMO 系列。

透過 Custom Order Project 預訂現役 Brise Audio 產品就有85 折優惠

👉試食EVA初號機主題韓燒人類味蕾補完計劃｜買別注高振動烤肉剪

ASUHA-L-LE 新線平價玩高格規技術

在買減價貨的同時，在Show Room真是要試試新推出的ASUHA-LE，一條CNT 碳纖維管、碳基物料屏蔽的新款8絞耳機線。日本人手製造，更用上頂級L插頭，$3,800玩到Brise Audio萬元級耳機線的技術。

ASUHA-L-LE 8絞耳機線（$3,800）

Brise Audio特價貨

👉淘寶199包郵 天貓618中伏｜賣家拆件寄運費照收 網民分享中伏經歷

VanNuys 日本手製耳機袋低至8折

被喻為耳機界Head Porter的耳機袋品牌VanNuys，9成款式都是由日本技師手製Made In Japan，今次Show Room開放日訂貨9折，即內部份現貨更低至9折至8折，佢個手製皮料背囊價幅就高達$560（原價$2800／8折後 $2240），真係要搶。

Show Room內除了特別重點推介的幾款配貨有8折，其他都有9折。

+ 16

👉M2 MacBook Air vs M2 MacBook Pro選購貼士｜加上M1舊機買那部好

「KOJO 光城精工」日本職人魂影音補品

日本「KOJO 光城精工」轉了現在這家代理後，宣傳成功令很多人都肯快錢買它的「地盒」，原理跟大廈避雷裝置差不多，能將影音系統的雜訊通通由地線傳到地盒，令聲底更靜。這品牌有個「紀念日本通關優惠」，各款補品都有特價。

金魂Doyagu 手提便攜耳擴

以原件砲金銅打造，全球限量 300 件的 Doyagu便攜耳擴回贈，金光閃閃如玩黃金戰士，原價 $8,000，當日可以 $6,800買走。

金魂Doyagu 手提便攜耳擴 特價$6,800

KOJO 特價貨

👉高達模型炒風不斷｜MG大魔$300炒到$900 轉售Gundam模型月入10萬

同場試玩其他日系發燒影音產品

+ 2

2022 Soundwave Audio 6 月 Showroom 開放日詳情

日期：2022 年 6 月 11 日

開放時間：上午 11 時正至下午 5 時半

地址：荔枝角長順街7號西頓中心 1202 室

付款方式：現金、信用卡、PayMe、所有消費券付款方式

（購物滿$1,000方可使用信用卡）

產品款式及優惠價錢以當日為準，數量有限售完即止。

所有產品之保固時限請向職員查詢。

請自備購物袋，如需膠袋需收取一元。

如有任何爭議， Soundwave Audio Limited 保留最終決定權。



👉小米電視屏幕突然自行脫落只餘反光白板｜無預兆解體幾乎撞親小孩