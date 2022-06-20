「騙愛玩家」扮俊男哄受害人投資騙財、網戀騙案8成受害人為女性?

網戀投資騙案丨所謂「騙徒手法層出不窮」，但除了騙財，有些騙徒還會「偷心」。近年在網上就興起「網戀投資騙案」，騙徒會先假扮成俊男／美女與受害人發展成網上戀人關係，再以協助投資賺錢為名騙財。



「騙愛玩家」假相假身份、甜言蜜語呃近6億

由於網絡及社交媒體的發達，現代人談戀愛前甚至不需要見過面，有人甚至會為素未謀面的「男 / 女朋友」付出所有，而這種心態就令騙徒有機可乘。騙徒會利用俊男 / 美女相片，營造自己為富裕人士 /專業人士的身份假象，再在社交媒體或交友 App 中尋找獵物。

騙徒在與受害人初步認識之後，會以甜言蜜語或未來承諾騙取受害人的信任，在受害人自以為與騙徒發展成戀人關係之後，騙徒就會以不同原因向受害人索取金錢，近年有個案就是以利誘方式哄騙受害人投資不同項目如新股、加密貨幣等等，當金錢到手之後，這些騙徒就即時消聲匿跡。

騙徒在網戀投資騙案使用的的五招行騙伎倆

單以 2021 年計，網戀投資騙案的涉及金額超過＄5.99億港元，而據過去紀錄顯示，此類型騙案的受害人當中，大部分為女性，年齡介乎 15 歲至85 歲，顯然騙徒是針對女性對愛情的渴望與憧憬加以利用。

於2021年，一位五十多歲的女士在社交媒體認識了一個訛稱於中國從事採礦生意的騙子。騙徒與受害人結為網上情人後，便向她推介一個假網上投資平台，並教導受害人如何在投資平台上操作，協助受害人成功賺取港幣兩千多元。

其後受害人信以為真，將港幣一百六十多萬存入兩個聲稱是投資平台公司戶口的個人戶口作投資。最後，受害人想取回投資金額及利潤，但假投資平台客服諸多藉口拒絕受害人，受害人才驚覺自己被騙，身家一鋪清空。

反詐騙協調中心辦「防騙季」、踢爆 5 大常見行騙手法

為了加深市民了解相關騙徒手法和提防受騙，反詐騙協調中心於今年 5 月至8 月再接再厲，舉辦以「騙徒𠱁你落疊，財產一夜蒸發」為主題的防騙季，並創作一系列騙徒角色、連續幾個月以不同主題進行反詐騙宣傳，而6月的主題為「網戀投資騙案」，以騙徒角色 「騙愛玩家」為主角，揭示騙徒的詐騙手段和行騙伎倆。

除了 6 月登場的「騙愛玩家」外，在之後的 7 至 8 月，還有另外三位「騙盜行者」陸續登場，每位均代表不同類型的騙案👇👇👇

https://www.adcc.gov.hk/zh-hk/anti-deception-month.html

「假工祭師」：專欺騙求職者

「釣魚特工」：利用假短訊、假連結、假電郵去套取個人資料及戶口密碼