5G家居寬頻｜在光纖入屋寬頻之外，由於 5G 網絡的普及，近年香港又多了標榜「免拉線」高速上網的 5G 家居寬頻，月費、合約期亦較一般光纖寬頻吸引；本來以為＄200 以下的月費已經十分抵玩，但一直力推 5G 家居寬頻的 3 香港近期又加推限時優惠，月費竟可低至＄88？



5G 家居寬頻 5 大優點

5G 家居寬頻優點【1】：為偏遠地區用戶提供更多上網方案選擇 由於電訊公司鋪光纖線是要成本，鋪線時會集中考慮人多、密集的地區以收最大效益，變相在偏遠地區的居民往往未能得到高速寬頻，而 5G 家居寬頻就為這類用戶提供了另類的高速上網選擇。 5G 家居寬頻優點【2】：不用拉線安裝 由於 5G 家居寬頻是以路由器直接接收 5G 訊號，故不用約師傅上門拉線安裝，只需要從電訊商獲得 5G SIM 卡、再插入專用的 5G 路由器，連上電源已經即可開放 Wi-Fi 予不同裝置使用。 5G 家居寬頻優點【3】：可隨時加強家中特定區域接收 由於沒有了 LAN 線制約，用戶可以將 5G 路由器搬至家中不同位置，隨時加強特定位置的 Wi-Fi 接收。 5G 家居寬頻優點【4】：不用與同大廈用戶「爭網用」 即使是「光纖入屋」，一般的光纖寬頻服務都要全幢大廈一同分享網絡資源，較為影響穩定性，但 5G 家居寬頻就可以避免與同大廈用戶爭奪資源（但就變相會受 5G 基站的使用量影響）。 5G 家居寬頻優點【5】：合約期有較大彈性 由於 5G 家居寬頻偏向較大彈性，電訊商亦會推出較一般家居寬頻更短的合約期，目前最短的可以達到 6 個月，適合臨時有寬頻需要的用戶。

3 香港 5G 家居寬頻限時優惠、3 大條件即享＄88 月費？

為了慶祝百佳 50 周年以及其在百佳內的「3 | 智慧百家 DigiLive」店中店開幕，3 香港就推出了全新的家居寬頻優惠，月費可以低至＄88，而且完合約後，用戶更可以繼續保留該 5G Wi-Fi 6 Router。

3 香港 5G 家居寬頻本身的月費已不高，在優惠後更為吸引（圖 3 香港）

今次推出優惠的月費計畫其實就是原本＄148 的常規 5G 家居寬頻，但只要滿足 3 大條件，就可以額外享有每月$60 之月費回贈及免除每月 $38 之 5G 路由器租用費，即月費＄88（連＄18 行政費，即每月支出＄106）：

1. 於 7 月 31 日前登記；

2. 在「3 | 智慧百家 DigiLive」店中店上台選用 5G 寬頻服務；

3. 簽 30 個月合約。

香港 4 大 5G 家居寬頻格價比併

目前在香港有提供 5G 家居寬頻服務的電訊商共有 4 間，除了上述的 3 香港，還有 HKBN 香港寬頻、SmarTone 以及中國移動香港，月費支出方面大都在＄200 以下。

今次 3 香港限時優惠的最大吸引之處，是 Wi-Fi Router 基本上是贈送予客戶，其現價接近＄3000，即使完約後，插上其他 5G SIM 都一樣用得到（圖 3 香港）

然而考慮到其 5G Router 需要另外購買／租用，每月支出可以達到＄250 左右，故在價格上，今次 3 香港的限時優惠的確十分吸引，暫時未知其他電訊商會否跟進，以下就為大家提供幾間 5G 家居寬頻的價格及服務內容供各位參考👇👇👇