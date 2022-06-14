電動車自燃｜油價不斷加，令電動車近年成為不少車主的目標，加上各間大廠都陸續推出電動車型號，逐漸變成熱門車款之一。不過，電動車的安全性一直都被質疑，日前珠海﹑廣東等地更有電動車自燃起火的問題，到底是電池﹑電子零件，還是車主問題呢？



比亞迪電動車自燃

內地傳媒報導，6 月 12 日一輛比亞迪電動車在路邊突然冒煙起火，嘗試用滅火筒撲救不果，要等消防員到場才能完全撲滅。據車主表示，車輛是在2020年6月才從正規渠道入手，而且一直都都 4S 店（一條龍式特許汽車經銷店）保養。起火當日在溪充電站充電 1 個多小時後，回到家中停車場過了兩個小時就被大廈保安發現電動車冒煙起火。

另外 6 月頭也在廣東發生兩起電動車起火的情況，其中一宗是在充電過程中自燃。據了解，電動車的電池在充電期間冒出濃煙，並發出「噼啪」怪聲和噴射火花，該充電站的職員即時斷電和報警求助。

電動車安全使用

電動車面世的時間不長，但經常出現自燃的意外，當中主要原因就是電池的品質和車主使用習慣所致。前台大機械系教授邱文祥曾表示，電動車的安全問題主要在品質上，因此必須從正規渠道買車，以及不應自行改裝車輛。另外充電也要選擇匹配的充電設備，不要自行拉電線充電。

由於電動車使用的鋰離子電池有機會出現過熱問題，因此防止在高溫下爆晒。如要長期泊在戶外的車主特別要留意，電池過熱有機會造成損壞，使用和充電時就可能會導致短路，甚至爆炸起火的問題。

資料來源：eet-china