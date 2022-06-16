淘寶買YouTube Premium中伏 ｜網購有多方法應該不用多說，而網購有另一個好處就是往往可以用意想不到的價錢購物。不少人都會在淘寶上，用極優惠的價錢買一些訂閱服務，如Netflix﹑Disney+﹑Adobe 月費服務等，不過「平嘢無好」，近日就有網民在淘寶上買 YouTube Premium 服務後「中伏」。



淘寶YouTube Premium

Facebook 群組「淘寶開心share」有網民分享，上年 8 月在淘寶用 88 人民幣入手 1 年YouTube Premium 服務，可是在使用到今年 3 月時，突然被終止服務，根本沒有使用完整的一年。

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YouTube Premium 香港原價1個月$68

另外也有其實網民在淘寶買 YouTube Premium 服務「中伏」，在今年 4 月用 175 人民幣買了 3 年的 YouTube Premium 服務，賣家就把其 Google 帳號加入到 YouTube Premium 的家庭 plan 中，就如「夾plan」。好景不常，這個網民的「中伏」經歷更慘，只用了一個月就被踢出家庭 plan 。

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即使向淘寶賣家和客服投訴，但竟然只得到「賣家帳號餘額不足退款」的回應，更建議網民自行到當地（香港）報案，也就是說根本沒有幫忙解決到問題。

（Facebook ＠「淘寶開心share」圖片）

小心黑卡問題

淘寶或其他可以用極平價格買到月費訂閱服務﹑數位版遊戲或軟件序號的，很大機會買用「黑卡」（被盜用的信用卡等）購入，之後再轉售給買家。即使序號﹑服務等是正版，但有可能因卡主舉報被盜用問題，而令黑卡被查帳或凍結而無法結算，甚至被服務商封鎖使用該黑卡購買了產品的帳號。之前《香港01》科技玩物頻道也曾報導過，大量港服Switch帳號，因在淘寶買用黑卡支付的數位版遊戲，令帳號被封的情況，因此建議盡量不要在官方以外的平台購入兌換碼或服務，可能最後會得不償失。

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資料來源：Facbook@淘寶開心share