Netgear Wi-Fi 6E Router 抵港｜最新一代的 Wi-Fi 制式 － Wi-Fi 6E 的規格標準早前在香港正式落實後，不同廠牌出品的 Wi-Fi 6E Router 亦陸續在近期上市。



繼TP-Link 之後，Netgear 這 Wi-Fi Router 界新名牌亦在較早之前舉行香港行貨版本 Wi-Fi 6E Router 產品發布會，帶來單機以及 Mesh 型號兩大 Router 新作。

Netgear Orbi RBKE963 是 Orbi 系列首次推出黑色版本（蔡浩騰 攝）

Netgear 兩部新 Router 在造型上與已經在香港上市發售的型號相似，但為了方便區分，它們的型號都加上了一個「E」字，分別為 Nighthawk RAXE500 以及 Orbi RBKE963。

Wi-Fi 6E 是什麼？

在正式看 Netgear 的 Wi-Fi 6E 新品之前，或者有一般用家到現在依然不太清楚 Wi-Fi 6E 制式與目前的 Wi-Fi 6、Wi-Fi 5 有何分別，以下就先與大家重溫一下這個制式的特別之處。

Wi-Fi 6E 的「E」通常解作「延伸（Extension）」，在連接上雖與 Wi-Fi 6 同樣使用802.11ax 協定，但最大分別就是在原有的 2.4GHz、5GHz 之外再新增了對 6GHz 頻段的支援。

獨有的 6GHz 頻段（Google 圖片）

新增 6GHz 頻段之所以會為 Wi-Fi 6E 帶來連線上的優勢，主要因為目前絕大部份的無線網絡設備（除了Wi-Fi，還有藍牙等其他類型產品），都採用了 2.4GHz 或 5GHz 兩個頻段作為傳輸之用，而使用 Wi-Fi 6E 的設備可以 6GHz 頻段連接，尤如汽車駛上了一條較少行車的「快線」，可以有效解決網絡擠擁的問題，同時增加速度及穩定性。

而出於 Wi-Fi 6E 有速度和穩定性的優勢，因此更適合用來傳輸高畫質媒體如 4K／8K 影片的播放或直播，或讓 VR／AR 實境裝置使用，可說是未來幾年趨勢。

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Netgear Nighthawk RAXE500 － 三頻 AX11000 Router

先講講兩個型號中規格較為適合 Wi-Fi 6E 入門的單機型號 Nighthawk RAXE500，其採用三頻 Tri-Band 規格，2.4GHz、5GHz 以及 6GHz 各佔一頻，每頻各可分出 4 Wi－Fi Streams、支援 4x4 MU-MIMO 連接。

在速度方面，RAXE500 可提供 1.2Gbps（2.4GHz 頻道）+4.8Gbps（5GHz 頻道、160MHz 頻寬）+4.8Gbps（6GHz 頻道、160MHz 頻寬），即合共 10.8Gbps 的 AXE11000 規格。

硬件方面，NETGEAR Nighthawk RAXE500 64-bit 1.8GHz 四核心處理器，Nighthawk 系列的可摺疊機身「雙翼」內置 8 支高效能天線，毋需自行調整天線角度，展開 RAXE500 雙翅已是最佳天線擺位。

另外，RAXE500 具備 1 個 2.5Gbps Multi-Gigabit WAN / LAN 埠、1 個 Gigabit WAN 埠和 4 個 Gigabit LAN 埠，支援即將推出的 2.5Gbps 寬頻服務，而內聯網也可運用第 3 個和第 4 個 LAN 埠設定 LAN Link Aggregation 合併輸出 2Gbps。

Netgear Nighthawk RAXE500 建議零售價＄5420

Netgear Orbi RBKE963 － 香港首部四頻 Wi-Fi 6E Mesh

接下來當然要來看看今次 Netgear Wi-Fi 6E 出品中的話題之作 － Orbi RBKE963，其規格暫時是目前香港市場最強的出品，但同時在價錢上亦刷新了 Wi-Fi Router 的歷來紀錄，因而引起不少網民注意。

NETGEAR Orbi RBKE963 是市場上第一款四頻（Quad-band） Wi-Fi 6E Router，對比三頻 Router，它加入一條 5GHz 頻道作為 Dedicated Backhaul（固定回傳通道），亦即 Mesh 主機與衛星之間的聯絡渠道，在保持連接穩定的同時可以確保其他三頻皆為用戶的裝置所用。

除了 Backhaul 用途之外，Netgear 在設計 Orbi RBKE963 時，已經預先為用戶定好四個頻段的不同用途，其規格及速度簡列如下：

2.4GHz @ 1200Mbps 4×4 WiFi — 供 IoT 智能家電、舊裝置使用

5GHz_1 @ 2400Mbps 4×4 WiFi — 供現時主流的 WiFi 6 裝置連接，兼容 WiFi 5 或以下

5GHz_2 @ 2400Mbps 4×4 WiFi — Dedicated Backhaul 固定回程、Orbi 內部溝通渠道

6GHz @ 4800Mbps 4×4 WiFi — WiFi 6E 裝置的專用通道

另外，Orbi RBK963 又讓用家可以自訂 4 個 SSID，方便為不同用途如 4K/8K 串流、智能家居、一般家庭用或者其他訪客使用作出有效率的區分。

Orbi 系列 Router 的命名有一定的規則，如 RBKE963 即主機+衛星共三部機的套裝（蔡浩騰 攝）

RBKE963 的主機 Orbi RBRE960 的 WAN 埠支援高達 10Gbps 寬頻，而 LAN 埠方面，RBRE960 主機和 RBSE960 分機都各有 1 個 2.5Gbps Multi-Gigabit LAN 埠，以及 3 個 Gigabit LAN 埠，最特別之處在於 2.5Gbps 是獨立的 LAN 埠，並非 WAN/LAN 共用。

寬頻連接 10Gbps WAN 埠，就能確保不會與裝置爭奪 2.5Gbps 埠，讓 NAS、主流主機板、電競筆電以 2.5Gbps LAN 埠連接，速度比 Gigabit 快一倍有多。

Netgear Orbi RBKE963 主機+雙衛星套裝建議零售價＄14600，除了原版的白色機身之外，RBKE963 是 Orbi 系列首次推出黑色版本，暫時只在 Netgear 的網上旗艦店作限定發售。