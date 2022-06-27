美國隊長iPhone 6s換手機｜雖然 Apple 每年都會推出最新一代 iPhone，然而不少用家都會堅持將手上的舊 iPhone 用到不能用為止，而其中一位就是近年飾演 Marvel 電影中的「美國隊長 Captain America」因而舉世知名的基斯伊雲斯（Chris Evans）。



「美國隊長」換新 iPhone、出文悼舊機

Chris Evans 近日在 Instagram 上載照片，並指出他即將放棄使用近 7 年的 iPhone 6s 舊機，並撰寫了一段短文與舊機作道別，基斯文中講到與其 iPhone 6s 曾經有過一段美好的時光，另外他又指出他將會懷念 iPhone 6s 上的 Home 鍵 － 因為他新購入的已經是淘汰 Home 鍵已久的 iPhone 13。

至於 Chris 為何需要換走舊 iPhone，他就語帶諷刺提起 iPhone 6s 拍攝質素甚低，他又曾多次於半夜需要緊急尋找電源為 iPhone 充電，同時可能因為電池壽命已到盡頭，其舊 iPhone 6s 的電量水平曾不止一次突然從電量 100％ 跌至 15%、再在數分鐘內完全失去反應。

念舊且重情、「美國隊長」圈中人緣甚佳

在 instagram 的文末，Chris Evans 又加上了 #tilthewheelsfalloff（Till the Wheels Fall Off）的 Hash Tag，意即「用到不能用為止」，顯示「美國隊長」私下除了十分念舊，亦是一位相當節約的人，與其荷里活巨星身份不太相稱。

年前在《Avengers: Endgame》的宣傳中，Chris Evans 被拍到與其青梅足馬、飾演「黑寡婦 Black Widow」的 Scarlett Johansson 一同連線對打 Game Boy 版本的《俄羅斯方塊（Tetris）》。

與其在電影中展現出的陽剛一面不同，Chris Evans 可是影圈出了名的好好先生，而且童心未泯，年前在《Avengers: Endgame》的宣傳中被拍到與其青梅足馬、飾演「黑寡婦 Black Widow」的 Scarlett Johansson 一同連線對打 Game Boy 版本的《俄羅斯方塊（Tetris）》。

想用 TouchID？其實還有「新機」可用

不單止 Chris Evans，其實不少 iPhone 的用家都表明 TouchID Home 鍵其實相當好用，一直「敲碗」讓 Apple 將此設計帶回新作，而 Apple 雖然未有在新的旗艦款上加入 Home 鍵，但在機型採用 iPhone 6 設計的新一代 iPhone SE 之上，Home 鍵依然被保留下來。

今代 iPhone SE 3 的吸引力在於在價格不提升太多的同時加入大量的硬件升級，如果不清楚有哪些升級位，可以按圖放大參考一下👇👇👇