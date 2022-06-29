華為Mate Xs2｜曾經是中國國產手機龍頭的華為，被美國制裁已經過整整三年，在缺乏相關的軟、硬件支援之下，到今日仍然堅持推出新手機，其中就包括稍早前在中國內地發表的旗艦摺機新一代 Huawei Mate Xs 2。



Huawei Mate Xs 2 貴價摺機、外型討好惜未有 5G

Huawei Mate Xs 2 用的「原色摺疊屏幕」，尺寸達到 7.8"，比 Samsung Galaxy Z Fold 3 更大（蔡浩騰 攝）

Huawei Mate Xs 2 由即日起就會在香港發售，售價定於＄14,988，即使是以摺機而言都是相當高的價格，《香港01》科技玩物記者在發布會上亦稍稍試玩了一段時間。

其外型上與其前一代 Mate Xs 相似，繼續是外翻式的摺疊屏幕，但工藝上就有所提升，除了屏幕本身沒有摺痕，機背又加入了仿皮紋理，令翻開屏幕後的手感有明顯提升。

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屏幕以至外型、手感上，Huawei Mate Xs 2 的確有著旗艦級的水準，但講到內裡的軟、硬件規格，就未必人人都覺得「收貨」。

事關華為仍然被美國制裁，其除了未能使用 Android 系統，其內置的處理晶片亦只是上年度的旗艦款 Qualcomm Snapdragon 888、而且同樣因為制裁關係，此 S888 亦只能是 4G 版本，在處理能力上始終未算頂級，要撐住近＄15,000 的高價可能頗有難度。

在軟件功能上，Mate Xs 2 對比前代變化不算大，但仍保留了絕大部份好用功能，例如這個可以在摺疊狀態下，於另一邊屏幕顯示主鏡頭影像的「鏡像智拍」模式（蔡浩騰 攝）

同場加映：「一周兩充」大電機 nova Y70

沒有 GMS 用的貴價機並非人人合用，但如果是既平價、又有超長續航力的話，或者就可以另當別論？

nova Y70 共有黑、白、藍三色選擇（蔡浩騰 攝）

除了旗艦摺機 Mate Xs 2 之外，華為亦在同日於香港推出入門機種 nova Y70，最強賣點乃內置高達 6000mAh 的超大電池，配合電耗較少的 MediaTek Helio G35 入門級處理器，用量不大的話可以實現一周才充兩次電的超長續航力，而且售價亦只是＄1,699，作為後備機或單純作《安心出行》之用是一個十分實惠的考慮。