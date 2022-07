Nothing Phone(1) 手機|OnePlus 創辦人之一 Carl Pei 年前出走後創立的新科技品牌 Nothing,上年度推出全無線耳機 Nothing Ear(1)、收獲不少注目度,而今年他們就決定向 Carl 的「老本行」進發,預告即將推出旗下首部手機作品 Nothing Phone(1)。

不過在 7 月 12 日的正式發布會前,其外型、規格似乎都要搶先一步被人看光光了?



Nothing Phone(1) 外型全流出、黑色機更吸引?

Nothing 自去年的 Ear(1) 開始,在設計上就大玩近年科技界少見的透明風格,而來到 Nothing Phone(1) 上都不例外,機背採用透明背蓋,可以直接看到機身中的無線充電天線以及部份零件。

而除了在官方預告中一直出現的白色機身版本,日前連另一「隱藏版」、黑色機身版本的 Nothing Phone(1) 都在網上流出,對比白色版本,黑色機身版的 Phone(1) 另外多出一股「黑魂」味道,相信會有不少捧場客。

背面 LED 有特別用途?

Nothing Phone(1) 背面加入了多達 900 枚 LED 燈、組成可以發光的多條燈條,事前大家認為它們只是用來當成通知用途,但從官方透露的資料,這 LED 的應用似乎就更有深度。

據官方日前透露,此名為「Glyph Interface(象形介面)」,Nothing Phone(1) 內置了不同的鈴聲,而不同鈴聲可以與 LED 燈條同步,用戶又可以將聯絡人與不同鈴聲作配對,讓用戶不需要開著屏幕都可以知道是誰人來電。

而此 Glyph 介面又可以當成充電電量顯示、甚至是拍攝時的輔助照明,看來不單止型格,還有相當大的實際用途。

規格流出、採用獨家處理晶片

在不少人關心的處理器規格上,Nothing Phone(1) 就並非採用最高端的 Qualcomm S8 系列處理器,但亦非傳聞中的 S7 Gen 1,而是一枚由 Qualcomm 為其量身訂製的 Snapdragon 778G+,在保留原有的運算效能同時,又加入雙向無線充電功能的支援,另外 Phone(1) 亦將支援 45W 的有線快充。

雖然處理能力未會是市場最強,但採用準旗艦階級處理器,就有助 Nothing 方面控制成本,目前有不少消息就指出 Phone(1) 的最終售價將落在$500 美元之下,亦即不足$4000 港幣,相信有一定的競爭力。