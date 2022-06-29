ASUS ROG x 新世紀福音戰士｜ASUS 旗下的電競硬件品牌 Republic of Gamers（ROG），近年看準機迷與動漫迷的共同興趣，多次找來不同動漫作品聯乘。



繼年前的高達之後，ASUS ROG 又與《新世紀福音戰士 Neon Genesis Evangelion》推出聯名產品，由電腦主機硬件、以至日常的操作周邊都一應俱全，據說要買齊全套，價錢將突破＄40,000的「絕對領域」， EVA Fans 見到之後隨時會如初號機般「暴走」狂嚎：「我邊有咁多錢呀！！」

ASUS 今次為我們準備好一個特別佈置的陳列室，一次過睇所有的新世紀福音戰士 x ASUS ROG電腦新品，勁有 Feel（黃寶瑩 攝）

ASUS ROG x 新世紀福音戰士 10 大激型新品

ASUS ROG 《新世紀福音戰士》聯名產品甫上市已被人爭相搶購，據說已出現缺貨情況，如果以套裝價入手，價錢超過＄40,000 港幣（黃寶瑩 攝）

ROG Maximus Z690 Hero EVA限定版

建議零售價: HK$5,999



ROG Maximus Z690 Hero EVA 限定版主機板，除以代表 EVA 初號機的紫、綠配色打造，亦配備強大散熱設計及電源供應解決方案，以發揮最新第 12 代 Intel Core 處理器之效能。

CPU插槽區則採用 A.T. 力場風格設計，I/O 背板上搭載 Polymo 動態燈效，能進行一般/覺醒模式切換。

ROG Strix GeForce RTX ™ 3090/3080 EVA限定版 顯示卡

建議零售價: HK$16,499/$10,999



ROG Strix GeForce RTX 3090/3080 EVA 限定版顯示卡，內蘊效能就眾所周知，而在外觀部分，則有象徵 EVA 初號機的色塊包覆顯示卡護蓋及背板，以及《新世紀福音戰士》指標性的同步率圖騰設計於側邊 ARGB 燈板上呈現。

ROG Ryujin II 360 ARGB EVA 限定版 一體式水冷散熱器 建議零售價: HK$2,899



ROG Ryujin II 360 ARGB EVA 限定版一體式水冷散熱器，搭載第7代Asetek泵，內建的液晶面板可顯示系統即時數據並自訂圖像；強化水冷套管將冷卻液輸送至三個 NERV 風格的ARGB 風扇散熱器中，實用又夠型。

ROG Thor II 1000W EVA 限定版 白金級電源供應器 建議零售價: HK$2,699



ROG Thor II 1000W 白金級電源供應器 EVA 限定版，具備EVA元素外殼裝甲，再加上設備元件及散熱功能升級，為同級產品中最安靜的電源供應器。

ROG Strix Helios EVA 限定版 中塔型電競機殼 建議零售價: HK$3,399



ROG Strix Helios EVA 限定版為一款中塔型電競機殼，配備三面鋼化玻璃面板、髮絲紋鋁合金框架及內建 Aura Sync 燈光效果，搭配其它 ROG x EVANGELION 零組件，將成為 EVA 死忠們的夢幻主機。

ROG Strix Scope RX EVA 限定版 光軸電競鍵盤 建議零售價: HK$1,199

ROG Keris Wireless EVA 限定版 無線電競滑鼠 建議零售價: HK$799

ROG Scabbard II EVA 限定版滑鼠墊 建議零售價: HK$499



ROG Strix Scope RX EVA限定版光軸電競鍵盤，其RX光軸以象徵EVA初號機紫、綠配色鋁製外殼包覆，提供玩家穩定無晃動的鍵擊體驗，以及近乎零延遲的反應速度，搭配 IP57 防水防塵功能，玩家使用更安心有保障。

ROG Keris Wireless EVA 限定版輕量 FPS 無線電競滑鼠，重量僅79公克，並採用EVA初號機紫、綠配色綴飾，搭配特別調校的16,000 dpi感測器和獨家可更換微動開關插槽，將提供更高的精準度與更穩定的觸擊感。

ROG Strix XG27AQM EVA 限定版 電競顯示器 建議零售價: HK$7,999



ROG Strix XG27AQM EVA 限定版電競顯示器，除了同樣以EVA初號機經典紫、綠配色綴飾，亦具備270Hz超高更新率、0.5毫秒(GTG)的疾速反應時間，以及DCI-P3 97%超廣色域，將為玩家帶來更清晰流暢、精采動人的視覺饗宴。

ROG Delta S EVA 限定版 電競耳機 建議零售價: HK$1,799



ROG Delta S EVA 限定版電競耳機，外觀配備搶眼的EVA初號機美學，以及可自訂多色環狀RGB燈效，內建ESS 9281四核心DAC™與ASUS AI降噪咪高風，可傳遞清晰細膩的音質與通話品質；加上300公克輕巧機身，能提供絕佳配戴舒適度，以及玩家主宰戰場的絕對優勢！

ROG Strix Arion EVA 限定版 SSD 外接盒 建議零售價: HK$550



ROG Strix Arion EVA 限定版 SSD 外接盒採用 NERV 經典設計，兼具優異散熱效果與極致的傳輸速度，十分適合快速資料備份需求，是最新的高效行動儲存解決方案。