加密貨幣（虛擬貨幣／Crypto）近日進入寒冬，大型的幣連日來都不斷下跌，連登有網民更開 post 指輸了 60 萬美金。經討論之下發現，原來樓主是中了假交易平台的騙案，直接被騙走 60 萬美金，因此開 Post 求救，網民不禁回覆：「點解咁都信......」



Scam交易平台

樓主表示仍在加拿大讀書，向朋友的親戚借了 40～50 萬美金，加上學費一次過用來投資，結果資金被平台鎖住，更被要求交稅才解鎖，現在不知如何面對父母。從圖片中看到，「交易平台」指樓主的錢包現有131萬USDT（美元穩定幣），而需要支付投資回報62萬USDT的28.9%稅，即大約18萬USDT才能夠解鎖錢包。

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Crypto陷阱

作為新興的投資市場，Crypto 的監管仍不足，而且有太多騙徒利用買家不熟悉玩法的漏洞，詐騙他們的資金或NFT，當中一個很當見的情況正是假的交易平台和網站。他們會利會極高的利率吸引人把資金放入該平台，之後每日提供回報收益，但其實這些資金已經落入騙徙袋中。

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而類似樓主的情況，就可能是第二層的詐騙，以各種借口要求你再投放資金，當然就算樓主真的交了被要求的「稅金」，本來的資金也不可能取回，因這只是騙徙想再次詐取金錢的手段。

慎選交易平台

根據樓主提供的網站，交易平台的手機App竟沒有 App Store 和 Google Play，需要使用 TestFlight 和 apk 檔安裝，而且網站設計簡陋，不得不借用網民說話來形容：「個網咁流你都信？」雖然有不少網民認為沒有上載交易紀錄圖片，樓主有機會是「假膠」，但不論真假，在參與 Crypto 和 NFT 交易前，必須小心留意平台的可信性﹑對加密貨幣錢包的了解﹑對區塊鏈的認識程度等，才能避免成為騙徙的目標。

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👇👇網民留言 大多表示不理解為什麼會中伏👇👇

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資料來源：LIHKG