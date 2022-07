雷神4入場前精讀|Marvel 最新電影作品《雷神4:愛與雷霆(Thor: Love and Thunder)》今日起正式上映,眾所周知,MCU 電影發展至今已經儼如一齣龐大的連續劇,想要完全了解今集的內容,就必須對之前十多年的作品有所認識,如果未知從何入手,這篇文章就是為你而設。



《雷神4:愛與雷霆》入場前必睇 Disney+ 5部作品

作為 Marvel 電影宇宙的奠基元老英雄角色之一,雷神索爾 Thor 出現的作品不少,足足有 7 部 MCU 電影都可見其出演,而如果想要在觀看《Thor: Love and Thunder》之前可以更了解其角色設定以及成長曲線,有 5 部作品當屬必看,目前已經全部在 Disney+ 串流平台可以隨時串流播放👇👇👇

至於另外兩部可以省略的作品,分別為《Avengers》系列頭兩集,較大堆頭,反而 Thor 的角色定位就比較不重要,約略知道劇情就可以了。

《雷神4:愛與雷霆》前文提要7點懶人包

如果未有時間到 Disney+ 一一翻看《Thor》與及《Avengers》系列的前作,我們亦準備以下 7 點前文提要懶人包,入場前只要精讀一下就可以了解《Thor: Love and Thunder》的大體設定。

【1】Jane Foster 為 Thor 舊情人

Jane Foster(Natalie Portman 飾)在首部《Thor》時已經登場,並作為雷神 Thor 於地球的情人存在,後來其在《Thor 2: The Dark World》中被黑暗物質「以太」附身(當時還未知道是無限寶石之一),由 Thor 帶到聖域 Asgard 治療,一度確立與 Thor 的戀人關係。

但其後 Thor 於《Avengers 2: Age of Ultron》之後再次離開地球,在《Thor 3: Ragnarok》中更有劇情交代二人分手收場。Jane Foster 在今集《Thor: Love and Thunder》中再次登場,據 Thor 在預告中交代,他與 Jane 已經有超過 8 年時間沒有相見,大概是因為於彈指的 5 年之間,Jane 亦與其他一半的宇宙生命一樣「化灰」了。

一別8年,Jane 竟然化身成女雷神(圖 Marvel)

【2】聖域已被毀

在《Thor: Ragnarok》的結尾,Thor 由於要讓阻止其親姐死亡女神赫拉 Hela 作惡,故決定釋放出火炎巨人 Surtur 破壞聖域阿斯嘉(Asgard)。

雖然眾神之父奧丁 Odin 稱「阿斯嘉不是一個地方,而是其中的人」,但無疑 Thor 自幼生活的故鄉就此毀於一旦,即使在地球上建立新.阿斯嘉,在感情上亦未必能夠替代。

【3】Loki 已死

在阿斯嘉被毀之後,Thor 視為親弟的 Loki 又在不久之後因反抗 Thanos 而被殺

在阿斯嘉被毀之後,Thor 視為親弟的 Loki 又在不久之後因反抗 Thanos 而被殺,雖然另一條時間線的 Loki 因為復仇者在《Avengers: Endgame》中的一個失誤而得以逃逸,但在 Thor 的認知當中,Loki 已死是既定事實;失去故鄉又失去絕大多數親人,令 Thor 承受莫大創傷,因此在《Avengers Infinity War》 中無力阻止 Thanos 後,Thor 才會自暴自棄、成為《Endgame》當中的肥胖模樣。

而在《Thor: Love and Thunder》當中,Thor 似乎得以逐漸擺脫過去的陰影,除了積極健身之外,亦踏上了尋找自我的旅程。

【4】雷神之鎚(原本)也被毀

在《Thor: Ragnarok》中,除了阿斯嘉被摧毀,在此集被破壞的還有雷神珍視之極的神鎚 Mjölnir,其在 Thor 與 Hela 的首次相遇時被 Hela 徒手捏爆,成為碎片。Mjölnir 被毀當時 Thor 未及反應,身旁的 Loki 已經啟動彩虹橋想要逃回聖域,卻因 Hela 的追撃而令二人墜進垃圾行星 Sakaar。

當時並未有人留意 Mjölnir 的碎片最後下落,而在今集《Thor: Love and Thunder》的預告中,Mjölnir 明顯被重組,並為 Jane Foster 提供神力,使之成為女雷神 Mighty Thor。

在預告中亦見到 Jane Foster 可以控制 Mjölnir 的碎片進行攻擊,看來碎掉的 Mjölnir 不單沒有減弱,反而還增加入了新的技能?

【5】可以拿起雷神之鎚迄今只有 4 人

在《Thor》當中,Odin 親自在 Mjölnir 上加上言靈,至此之後就只有「配得(Worthy)」的人才可以拿起Mjölnir 的就只有另外的 3 人,包括 Thor、美國隊長 Steve Rogers、幻視 Vision。

而 Jane Foster 在《Thor: Love and Thunder》中將成為得以拿起 Mjölnir 的第 5 人,究竟是 Mjölnir 碎掉之後咒語失效?還是 Jane 亦因某些緣故而變成「配得」之人?

【6】Thor 其中一隻眼是義眼

在《Thor: Ragnarok》當中,Thor 的右眼被 Hela 挖去,後來在《Infinity War》時從 Rocket 手中得到機械義眼,亦因如此,Thor 的雙眼顏色並不一樣;但在《Thor: Love and Thunder》的預告中,卻見到 Thor 雙眼皆呈藍色,是否有何新力量令其眼睛得以復原/變色?

【7】Thor 與銀河守護隊結伴上路

在《Endgame》最後,Thor 決定與星爵 Star-Lord 等人一同到宇宙遊歷,組成「Asguardian of the Galaxy」,故在《Thor: Love and Thunder》的開首,會見到 Thor 與他們幾個一起出現,然而據知銀河守護隊在本集只屬客串性質,在「屠神者」主線發生前,他們與 Thor 應已分道揚鑣。