遺失Apple Watch｜跌東西報失任誰都會這樣做，希望有人會路不拾遺，但你又怎會想到即使報失了，而且真的有人帶去警署，但結果還是未能失而復得呢。台灣一名吳姓女子一年前遺失 Apple Watch 後報失，沒想到在一年後收到電話，對方竟要求幫忙解鎖手錶，到底什麼一回事呢？



鐘錶 vs 智慧型手錶

事主遺失 Apple Watch 後就到當地警署報失，經過一年以為沒有拾到手錶或已經被人私吞，但突然收到一通電話，要對事主解開「遺失模式」，讓他們可以正常使用。原來當時的確有人執到這隻 Apple Watch，並且送到警署，而警方也把失物上載到遺失物公告中，可是由於警方無法解鎖，不能透過個人資料確認事主，所以只能保管並上系統公告。

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跌Apple Watch 一年後竟然被要求幫助解鎖（Apple 圖片）

同時，當時報案時登記的是「鐘錶」，而拾獲者送去警署時是登記「智慧型手錶」，所以事主在系統中一直都查不到相關的資料。由於失物過了半年的公告期，該 Apple Watch 的所有權就歸了拾獲者。

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拾獲者的子女來電提到，他們已經從合法方法取得手錶，所以不打算歸還，而且只願意「補貼一些錢」來換取解鎖，因為他們的媽媽很喜歡那隻手錶。有網民認為，Apple Watch「遺失模式」中不用解鎖就可以看到失主的電話，正如現在可以聯絡到事主一樣，所以認為是有心不直接歸還，而同時覺得當地警方的搜尋系統實在不夠完善。而最無奈的是，由於雙方僵持不下，拾獲者最後竟請警方居中協調......

跌 Apple Watch 要點做？

Apple官網上有教兩個 Apple Watch 遺失或被盜時，用來找回手錶的方法。第一時間可以使用「Find My」功能，在地圖上查看手錶的位置，如在附近可以點一下「播放聲音」協助定位。如果找不到的話，可以從 iCloud.com 或配對的 iPhone 中鎖定手錶，只需讓手錶進入「遺失模式」，就可以自訂訊息和輸入電話號碼，傳送到手錶上，如果有人執到就可以聯絡失主。

資料來源：ettoday﹑Apple

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