Android 病毒｜Android 系統屢遭惡意程式威脅，而由去年起在 Google Play 上肆虐的「小丑（Joker）」惡意程序，到今日依然是刪之不盡，最近又有一批新的 Apps 被發現上載於 Google Play Store，用戶不小心處理除了可能被偷個人資料，更可能有金錢損失。（2022 年 7 月更新）



4 個 Android Apps 被植入 「小丑」程序、用戶快刪保平安

名為「Joker（小丑）」的惡意程序，由 2021 年開始於 Google Play Store 上發現，有關的黑客會將之偽裝成不同功能的 Apps，而一旦被 Android 手機用戶安裝及開啟，Apps 不單會盜取用戶的聯絡人名單、裝置資料、短訊等個人私隱，更大麻煩是會自行為用戶訂閱一堆昂貴又無用處的月費服務，令用戶蒙受金錢損失。

由於將「小丑」程序轉裝成新的 Apps 的過程並不複雜、而且生成的偽裝 Apps 都可以具備一定的功能，令 Google Play 的審查機制未能完全偵測。

這些惡意程序不但偷偷盜取資料，更會以訂閱方式明搶用戶金錢，本質就如 DC 漫畫中的反派「小丑」一樣危險（《The Dark Knight》劇照）

幸好有不少保安機構知曉「小丑」程序對用戶做成的威脅，不斷主動追蹤著 Google Play Store 上有關「小丑」程序偽裝 Apps 的蹤跡，近日一間保安科技機構 Pradeo 就發現了 4 個潛藏「小丑」程序的 Android Apps，雖然已經通報予 Google 並已下架，但在此之前已多達10萬人次下載。

雖然在收到有關通報之後，Google 會盡快將涉事的 Android Apps 從 Google Play Store 下架，但由於這些 Apps 看上去都是安全且實用的工具 Apps，用戶最好檢查一下自己的手機有否安裝以下個 Apps 的任何一個並即時刪除。👇👇👇👇👇👇

危險手機 Apps 四大危險特徵

按照目前 Play Store 薄弱的審查機制，未來危險病毒 Apps 似乎仍會繼續上架，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇