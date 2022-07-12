iPhone實用秘技｜背景聽YouTube／網頁變PDF｜10個少人知好用功能
撰文：鍾世傑
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iPhone 的iOS 介面即將升級iOS 16，apple多年來神神秘不斷加入大量不起眼但好好用的醒目功能，全部都不會在發布會中提及，比如原來可以靠Safari瀏覽器，背景screen lock 聽 YouTube／更可以將網頁秒變PDF儲存，即睇10個少人知iPhone秘技。
01｜免Premium背景YouTube聽歌
以YouTube播歌，lock screen後就會自動停播，想背景聽歌就要月費開通YouTube Premium。但原來用Safari 播歌，就可以「破解」這限制。
Step 1：以Safari打開YouTube播歌
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Step 2：將畫面展開成全螢幕模式後跳回主畫面
Step 3：拉Slide開啟控制中心點選右上角播放鍵
Step 4：Lock screen後都能聽YouTube
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10個少人知iPhone實用小秘技
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10個實用iPhone小秘技
01｜免Premium背景YouTube聽歌
02｜設定起床時間｜掌握健康狀態
03｜備忘錄中以鏡頭掃描文件
04｜還原輸入
05｜召喚游標、Copy文字
06｜加大大播放音量
07｜單手模式
08｜原況照片LivePhoto變成影片
09｜iOS 15最新拖放功能
10｜將網頁變成PDF儲存