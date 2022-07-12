Nokia 8210 復刻登場｜自被 HMD Global 收入囊中，Nokia 品牌出品就以入門階出品為主，不過偶有出現的經典舊作復刻們，倒是不乏捧場客。

而在今日（7月12日）的新品發布當中，HMD Global 就索性將 Nokia 品牌這種入門、懷舊風格進行到底，一連推出 3 款 Nokia 稱霸時期機種的復刻版本。



Nokia 4G 功能手機三連擊

3 部 Nokia 功能手機新作，全部在名字上都「有根有據」，設計亦與當年的 Nokia 舊機一脈相承，不同的是幾部新機都改用了 Unisoc T107 入門處理器，以及加上了 4G 連線，雖然內置的並非 Android 等系統，但如果需要一部用以通話為主的後備機，這幾部 Nokia 復刻新作都甚有看頭。

左起為 8210 4G、2660 Flip 以及 5710 XpressAudio（圖 HMD Global）

雙屏摺機 － Nokia 2660 Flip

智能手機由兩年前開始引入了可摺疊屏幕元素，之後每間廠商都擁有自己的代表作，但智能手機面世之前，摺機早已大行其道多年，今次 HMD Global 復刻 Nokia 舊機的其中之一，就包括當年的雙屏幕摺機 2660 Flip。

2022 年版本的 2660 Flip 依然是以雙屏幕為主力賣點，除了裡面的 2.8” 屏幕，外面就另有一個 1.77” 屏幕用以常時顯示時間及來電號碼等資料。其除了標榜大芒、大按鍵之餘，其內置的 1450mAh 電池亦可以拆卸更換。

經典之作－Nokia 8210 4G

講到 Nokia 經典，怎能不提紅極一時的 8210？今次 HMD Global 就終於推出 Nokia Fans 敲碗已久的 Nokia 8210 4G。

除了一些線條上的修整，Nokia 8210 4G 外型仍然是當年的「Candybar」經典設計，機面上半為 2.8” 屏幕，下面則為實體的數字鍵，內置的電池容量同樣是 1450mAh，同樣可以拆卸更換。

耳機、手機合體－Nokia 5710 XpressAudio

XpressAudio 乃是當年 Nokia 為攻打音樂手機市場而推出的手機系列，而 2022 年度推出的復刻版本 Nokia 5710 XpressAudio，則依然著重在同樣定位。

不過今代就沒有具備當年作為招牌的轉軸變形設計或音樂控制鍵，反而是在機身內嵌了一對真無線耳機，同時加入 MP3 播放功能。

同場加映：2 部 Nokia 智能新機

在 3 部功能手機舊作復刻以外，HMD Global 同時又發布了兩部採用 Android 系統的智能手機、平板，分別為 Nokia G11 Plus 以及 Nokia T10，不過規格依然相當入門，論用戶群的熱度，或者還及不上 Nokia 8210 回歸的消息👇👇👇